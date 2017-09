„El Pistolero” megmászta utolsó hegyét

Lance Armstrong visszavonulása több szempontból is mély űrt hagyott az országúti kerékpársportban. A hosszú éveken át tartó fölény után megnyílt a verseny az addig második helyre ítéltetett bringások számára, ezt az esélyt pedig a kétezres évek második felében az új spanyol generáció legtehetségesebb tagja, Alberto Contador használta ki két Tour de France-sikerrel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Miután kirobbant Armstrong-doppingbotránya és elvették tőle az összes győzelmét, a biciklisport minden addiginál nagyobb mélységbe került, hiszen közel egy évtizedig a sport hűséges követőit is megerősítette a hazugságokban. Alberto Contador karrierjére is árnyék vetült, hiszen megfosztották a 2010-es Tour de France-, illetve 2011-es Giro d’Italia-győzelmétől, miután a tiltólistán lévő klenbutarol szert megtalálták az egyik 2010-es mintájában. Contador azzal védekezett, hogy az egyébként is csekély mértékű – előnyt semmiképp sem jelentő – dopping egy marhasülttel kerülhetett a szervezetébe, de végül vissza kellett adnia a két említett Grand Tour-trófeáját. Sportolói nagyságát jelzi, hogy nem tört meg a vádak és az eltiltás okozta morális harcban, minden erejét a sikeres visszatérésbe fektette. Ez össze is jött neki a harmadik nagy háromhetes körverseny, a spanyol Vuelta 2012-es megnyerésével.

A vékonydongájú kerekes szerzett néhány ellenséget magának a sportágon belül, például Lance Armstrongot, aki a 2009-es Tour de France-on csapattársa is volt, de felismervén a kettejük közti erőkülönbséget, az amerikai megpróbálta a spanyol ellen fordítani a csapatot. Contador ekkor volt pályafutása csúcsán, így hiábavaló volt a bomlasztási kísérlet, szinte önerőből nyerte meg a legrangosabb versenyt, közel négy perces előnnyel. A később elvett, 2010-es címét ellentmondásos módon nyerte: legfőbb vetélytársának, Andy Schlecknek akadt technikai gondja, de amíg ő a láncával babrált, addig Contador meglódult a mezőny elején, és kialakította azt a különbséget, mellyel végül a Champs-Élysées-n is rajta maradt a sárga trikó.

Névjegy Alberto Contador

Született: 1982 december 6., Pinto.

Magasság: 176 cm

Súly: 62 kg

Eredményei: 2x Tour de France, 2x Giro d'Italia, 3x Vuelta a Espana, 2x Párizs-Nizza, 1x Tirreno-Adriatico

Házas: Macarena Pescador (2011 óta)

Számot vetve Contador hosszú karrierjével azt leszögezhetjük, hogy nem ő volt a történelem legmakulátlanabb sportolója, de ezzel együtt is óriási szurkolótábora van világszerte. Ennek oka elsősorban a versenyzési stílusában keresendő, ugyanis akár egynapos, akár háromhetes versenyen állt rajthoz, Contador minden esetben a mezőny legaktívabb, legtöbbet támadó bringása volt. Amellett, hogy nagyszerű időfutamokat tudott teljesíteni, az egyik legjobb, úgynevezett hegyi menője volt a sportágnak. Pattogó, dinamikus tekerésével folyamatos fenyegetést jelentett a mezőny elején utazó versenyzők számára.

Kevesen tudják, de 22 évesen nem csak sportolói karrierje, hanem élete is komoly veszélybe került. Az asztúriai körversenyen egyik pillanatról a másikra ledőlt kerékpárjáról, és eszméletlen állapotban rángatózni kezdett. Szerencsére sikerült időben kórházba szállítani, ahol meg is műtötték agyi cavernomával (jóindulatú érdaganattal). Contador egy szép nagy heggel a fején, de viszonylag gyorsan visszaszállhatott a nyeregbe, hogy aztán beírja magát a sporttörténelembe, hiszen azon hét kerékpáros közé véste fel a nevét, akik megnyerték mindhárom nagy körversenyt – többek közt Eddy Merckx, Bernard Hinault, vagy Jaque Anquetil mellé.

Videó a balesetéről, és az azt követő felépülésről:

Legutolsó nagy pillanatára múlt hétvégén hazai pályán, a Vueltán került sor, ahol a sportág legkegyetlenebb hegyén, az Anglirun elsőként ért fel egy olyan szökés után, melyre sokáig csak ő volt képes. – Ennél jobb időpontban nem vonulhattam volna vissza. Három álmom volt, amikor elkezdtem a pályafutásom: profinak lenni, versenyezni a Touron, és megnyerni a Tourt. Ez volt a legszebb módja, hogy elköszönjek ettől a sportágtól. – mondta Contador szülővárosában, ahol több, mint ötezer ember fogadta a verseny után. A pisztolylövéses célba érkezések sora ezzel véget ért, a földkerekség egyik legkíméletlenebb sportjának egy régimódi bajnoka szállt le a nyeregről.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.15.