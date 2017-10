Elképesztő: öt gólt dobott a Barca kapusa egy meccsen

A Hétméteres.com kiszúrt egy hétvégi spanyol kézilabda bajnokit, melyet a Barcelona vívott a La Rioja otthonában. A hazaiak a Bajnokok Ligájában is jól szerepeltek korábban, erős csapatnak számítottak, de a mostani idényben csak szenvednek, a katalánoktól 32-25-re kaptak ki.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A meccs legérdekesebb pillanatai azok voltak, amikor a Barca kapusához, Pérez de Vargashoz került a labda. A hálóőr kis túlzással minden második hárított lövés után fogta, és megcélozta a kaput. A La Rioja ugyanis szinte folyamatosan plusz mezőnyjátékossal próbált gólt szerezni, így lehozta kapusát, amit Vargas kihasznált. Végül öt gólnál állt meg, íme a videó róla.

Bár a magyar edzők is ismerték korábban a plusz mezőnyjátékos jelentette előnyt, de nem csak ők akalmazták ritkán, más is. Aztán a 2014-es hazai rendezésű Európa-bajnokságon Jan Pytlick, Dánia edzője bevetette ellenünk: úgy kaptunk ki 23-20-ra, hogy másfél félidőn keresztül játszadoztak velünk emberfölényben az északiak. Az utóbbi másfél-két évben már a különböző válogatottak és klubcsapatok is rendre kihasználják ezt a lehetőséget.