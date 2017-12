Előbb vízbe fojtottuk a spanyolokat, aztán majdnem megtréfáltak minket

A karácsonyi bejgliroham és az egyetemi vizsgák előtt még várt egy komoly megméretés a magyar női vízilabda-válogatottra. A budapesti világbajnokságon ezüstérmet szerző Spanyolország látogatott a Margitszigetre, a világliga második fordulójában csapott össze a két csapat.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A körítést a Carpathian Brigade adta: a futballválogatott szurkolótábora a labdarúgók Costa Rica elleni utolsó meccsét bojkottálta a rettenetes idei teljesítmény miatt, és a Facebookon kihirdette: a magyar–spanyol meccsen búcsúztatja 2017-et. Zengett is a Hajós Alfréd uszoda – a szövetség 600 főt ingyen engedett be –, az ultrák pedig felhőtlen szórakoztatásban részesültek cserébe. A mieink képzavarral élve lerohanták a vb-második csapatból tizenegy játékost most is elhozó spanyolokat, 5-1-re vezettek néhány perc után. A kapuba visszatérő Gangl és a mindenkori csapatkapitány, egy ideig szintén távol maradó Keszthelyi Rita óriási lendületet adott a csapatnak, mely a negyedik negyedben már öt góllal is vezetett (9-4).

A spanyolok azonban nem adták fel, és számolatlanul lőtték az akciógólokat. Negyven másodperccel a vége előtt a Kígyó térről vették be Gangl kapuját szabaddobásból, ezzel 10-9-re jött fel az ellenfél. A végén emberelőnyben sikerült megtartani a minimális előnyt, így javított a válogatott: a Hollandiától idegenben elszenvedett vereség után legyőzte a világbajnoki ezüstérmest.

Bíró Attila szövetségi kapitány a lefújás után kifejtette: nagyon boldog, hogy fiatal csapata egy ilyen magas hőfokú meccsen is helytállt. Dicsérte a magyar válogatott zónavédekezését, és nagy fegyverténynek nevezte a győzelmet. A szurkolótábornak megköszönte a remek hangulatot, és mindenkinek boldog karácsonyt kívánt. Keszthelyi Rita szörnyűnek nevezte az utolsó negyedet, de összességében persze örül a sikernek.

Világliga, nők, európai selejtező, 2. forduló

Magyarország–Spanyolország 10–9 (4–1, 3–2, 2–2, 1–4)

Hajós uszoda

MAGYARORSZÁG: Gangl – Szilágyi, Máté, Szücs G. 1, Parkes, Keszthelyi 4, Leimeter. Csere: Gurisatti 1, Horváth B. 2, Vályi V., Gyöngyössy, Garda 2. Szövetségi kapitány: Bíró Attila

SPANYOLORSZÁG: Ester – A. Espar 1, B. Ortiz 4, M. Ortiz, C. Espar 2, Pena, Leitón. Csere: Bach, Lloret, Forca 2, Crespi, García. Szövetségi kapitány: Miguel Angel Ocha