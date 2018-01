Elődöntőbe jutottak Babosék az Australian Openen

Bejutott a női párosverseny elődöntőjébe a Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A magyar–francia duó 1-4-ről fordított a 3. szett rövidítésében, ellenfelük az Andrea Sestini Hlavácková, Csan Latisha (cseh, tajvani) kettős volt. Előbbi játékossal nyerte tavaly a WTA-vb-t Babos. Az ugyanott a svájci Martina Hingisszel szereplő tajvanit az elődöntőben győzték le.

A Babos Tímea hivatalos honlapján (babostimea.hu) közzétett beszámolóból kiderül, hogy a 47 perces első szett nyitó játékát fogadóként nyerte 15-re Babos és Mladenovic, de 2:1 után nem nyert labdamenetet adogatóként. A következő játékot négy bréklabdáról nyerte a tajvani–cseh kettős. Az 5. helyen kiemelt magyar–francia páros a hetedik gémben brékelt 15-re, majd adogatóként megerősítette előnyét.

A 28 perces második felvonásban nagyot fordult a mérkőzés: Csan és Sestini Hlavácková szinte az összes fontos labdamenetet megnyerte.

A magyar–francia páros azonban a harmadik szettben újra kiválóan adogatott. Babos és Mladenovic 3:3 után hatalmas csatában kihasználta negyedik bréklabdáját, így közel került az elődöntőhöz. A következő két szoros gémet Csan és Sestini Hlavácková nyerte.

A magyar–francia duó 4:5 után 0-ra, a tizenkettedik játékban pedig 15-re nyerte adogatását.

A rövidítés elején a tajvani–cseh páros 4-1-re elhúzott, amikor jött az újabb nagy fordulat –Babos és Mladenovic sorozatban öt labdamenetet nyert, 6-4 után adogatott az elődöntőért. Ezt a mérkőzéslabdát hárította az ellenfél, majd adogatóként egyenlített (6-6).

A következő labdamenetet már újra a magyar–francia kettős nyerte, majd jött a harmadik mérkőzéslabda, amely után a magyar–francia páros ünnepelhetett.

Babosék az elődöntőben a Lucie Safárová, Barbora Strycová (cseh) – Hszieh Szü-vej, Peng Suaj (tajvani, kínai) negyeddöntő nyertesével találkoznak majd.

Eredmény, női páros, negyeddöntő:

Babos Tímea, Kristina Mladenovic (magyar, francia, 5.) – Andrea Sestini Hlavácková, Csan Latisha (cseh, tajvani) 6:4, 0:6, 7:6 (8-6)

A magyar–francia kettős hétfőn két szettben, másfél óra alatt múlta felül a Viktorija Golubic, Nina Stojanovic svájci, szerb kettőst.

A magyar teniszező akkor azt nyilatkozta, partnere is egyre jobban játszik, és pozitívum az is, hogy mindketten végig küzdöttek az eddigi mérkőzéseiken.

„Az is nagyon fontos, hogy akármennyire is sikeres voltam tavaly, most érzem azt, hogy újra élvezem a párost. Kristinával sokkal jobban megértem magam a pályán” – mondta Babos.