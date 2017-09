Elődöntős a dzsúdó-vb-n az erőtől duzzadó Bor Barna

A pénteki naphoz hasonlóan szombaton is öt magyar (volt) érdekelt a budapesti cselgáncs-vb-n: Szigetvári Mercédesz és Kárpáti Emese (+78 kg), Cirjenics Miklós és Ohát Zalán (100 kg), valamint Bor Barna (+100 kg).

Az első világbajnokságán szereplő 21 éves Ohát Zalán egy ausztrál ellenféllel szemben elért ippon-győzelemmel nyitotta a sort, másfél perc után jobb lábával akasztott győzelmet érően, s bejutott a legjobb 32 közé. Később ismét ipponnal nyert, ezúttal úgy, hogy húsz másodpercig leszorította tádzsikisztáni vetélytársát, ráadásul azután, hogy Shakarmamad Mirmamadov már vezetett egy vazarival.

„A vazari után nem kétségbe estem, hanem felvettem a közönség ritmusát,

és sikerült fordítanom” – mondta az M4-nek a ceglédi dzsúdós, aki így már a 16 között volt. Utána viszont nem bírt a két évvel ezelőtti vb-ezüstérmes orosz Kirill Denisovval, aki két vazari után ipponnal verte.

Ohát Zalán (kékben) és az ausztrál David Russell a budapesti cselgáncs-világbajnokság férfi 100 kilogrammos súlycsoport versenyében a Papp László Sportarénában 2017. szeptember 2-án Fotó: Illyés Tibor / MTI

A másik 100 kilós magyar, Cirjenics Miklós még korábban kiesett, pedig egyöntetű vélemény szerint a sportág hazájából érkező Wolf Aaront le kellett volna léptetni, úgynevezett hídba esés miatt, amit tiltanak a szabályok. Az Atomerőmű SE dzsúdósának dobásáért viszont csak vazarit adtak, amit aztán ellenfele kiegyenlített, s az aranypontra menő hosszabbításban ipponnal nyerni is tudott. A 27 éves Cirjenics Miklós számára óriási siker lett volna egy japán legyőzése, ami után jónak mondható ágon menetelhetett volna tovább.

Ezelőtt, 11 óra tájban három magyar is tatamira lépett a három pályán, percekig egyszerre küzdöttek, mindannyian első meccsükön, azért, hogy a legjobb 16 közé jussanak. Szigetvári Mercédesznek volt a legnehezebb dolga, 19 évesen a vb-címvédő kínai Ju Songgal kellett megküzdenie, intésekkel léptették le végül. A vele megegyező súlycsoportban szereplő Kárpáti Emese esetében is a sidók döntöttek, ő viszont így vert 3-2-re egy litvánt. Bor Barna egy Puerto Rico-i dzsúdós ellen kezdett, akciót ő sem tudott csinálni, de háromszor is megintették Rafael Ferrert, így 2011-es vb-ezüstérmesünk is továbbment a nyolcaddöntőbe.

A legjobb nyolc közé – és egyúttal a délutáni programba – csak ő jutott be, Kárpáti Emesét leléptették egy holland ellen. Bor Barna viszont ellenállást nem tűrően győzött a román Mircea Croitoruval szemben, egy vazari értékű dobás után húsz másodpercig lent tartotta, ami ippont, s esetében legjobb nyolc közé jutást jelent.

De még a „délelőtti” programban, 13 óra után pár perccel tatamira lépett a negyeddöntőben Adam Okruashvili ellen. A 160 kilós grúzon kétszer is végrehajtotta specialitását, a térdelő válldobást, s az ezért járó két vazari után egy ippont is elért rajta, így ellenállást nem tűrően jutott be az elődöntőbe.

Felvetettük neki, hogy tulajdonképpen ebédre megette a grúzt. „Azért ezt nem mondanám, nagy taktikai harc volt. Azt csináltam, amit a mesterem, Hangyás Laci bácsi mondott, lefogtam és indultam.

Végig aktívabb voltam, s azt gondolom, amit ki tudtam hozni magamból, azt kihoztam.”

Bor Barna a délután 4-kor kezdődő programban a brazil David Moura ellen elődöntőzik, majd annak a meccsnek a kimenetelétől függően küzdhet az arany- vagy – a vigaszágról érkező ellenféllel – a bronzéremért.