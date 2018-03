Élreállt a világranglistán Milák Kristóf

Rögtön a 120. úszó országos bajnokság első napján a sűrűjébe érkeztünk: világverseny-színvonalú versenyt ígért a 200 méteres férfi pillangóúszás döntője, és az is lett, egymás ellen Milák Kristóf juniorvilágcsúcs-tartóval, Kenderesi Tamással, a táv olimpiai bronzérmesével és Cseh László exvilágbajnokkal, ötkarikás ezüstérmessel. Hármójuk gigantikus küzdelméből az érdi érettségiző Milák jött ki simán győztesen, méghozzá új junior-világcsúccsal (1:52,71), a felnőtt világranglistán első idővel (az eddigi idénycsúcs 1:55,06 volt, egy bizonyos Chad Le Closé), és már csak 1 századmásodpercre van Cseh László évtizedes Európa-rekordjától. Milák ezzel felült a szám trónjára, ahol tavaly óta Kenderesi ült. Cseh László amúgy 148. felnőtt-ob-érmét nyerte Milák és Kenderesi mögött.

– Nem gondoltam volna, hogy így sikerül. Tudtam, hogy magamhoz kell ragadni a kezdeményezést. Az utolsó 50 méteren már nem volt taktikázás, úsztam, ahogy tudtam. Erősnek kell lenni az egész távon, hogy elérjem azt az időt, amit az én esetemben beharangoznak. Én persze csak edzem

– utalt záró gondolatával arra, hogy Sós Csaba szövetségi kapitány a napokban lehetségesnek nevezte, hogy Milák világrekordot úszik idén.

800 m gyorson az olimpiai bronzérmes Kapás Boglárka torokgyulladással, légzési nehézségekkel, mégis európai ranglistacsúccsal verte a korosztályos magyar rekordot repesztő Késely Ajnát. Kevéssel később Szilágyi Liliánát energikusan lehajrázva Kapás a 200 pillangót is megnyerte.

A férfi 100 hát aranyat Bernek Péter, a nőit – Hosszú Katinka „örököseként” – Burián Kata nyerte. 50 m gyorson Lobanovszkij Maxim letaszította a trónról Takács Krisztián – előzve a vb-váltóbronzérmes Németh Nándort és Kozma Dominikot is. Lobanovszkijhoz hasonlóan ezüstérmest csinált a nők hasonló távján az eredetileg uszonyos úszó, abban is világcsúcstartó Senánszky Petra a tavalyi győztes Molnár Flórából. 100 férfi mellen Takács Tamás fejére került a frissen visszavonult Gyurta Dániel koronája, a nőknél Sztankovics Anna váltja Vécsei Rékát. Férfi 1500 gyorson is őrség-, illetve generációváltás történt, Gyurta Gergelynek visszavágott a tavalyi legyőzésért az akkori ezüstérmes Kalmár Ákos.

Érdekes, az idei debreceni hosszú évek után az első országos bajnokság, amelyen nem áll rajtkövön aktív olimpiai bajnok.