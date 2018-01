„Élvezem a pillanatot!” – Babos Tímea legyőzte a világranglista 10.-jét

A 24 éves magyar játékos – aki az 51. a világranglistán – honlapja szerint hatodszor játszott egyesben az Australian Open főtábláján, s ezúttal igen nehéz feladat előtt állt. A háló túloldalán ugyanis a WTA-rangsorban 10., tavaly Melbourne-ben és a US Openen elődöntős, friss Fed-kupa-győztes Vandeweghe állt. Az esélyesebb amerikai játékos 2:2 után elnyerte Babos szerváját, amikor eleredt az eső, és behúzták a tetőt a Hisense Arenában. Majd Vandeweghe 4:2-re is vezetett, ám a magyar kiegyenlített, így jöhetett a szettet lezáró rövidítés. A tie-breakben Babos 3-2 után elvette ellenfele adogatását, majd elhúzott 6-3-ra, s végül újabb fogadóponttal nyerte a nyitó felvonást.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A második játszma már simábban alakult. A magyar teniszező stabilan és bátran játszott, a 26 éves Vandeweghe egyre nehezebben viselte a történéseket, a székbíró figyelmeztette is őt. Babost ezzel sem sikerült megzavarnia, aki bréklabdákat hárított, majd elnyerte riválisa adogatását, és 3:1 után újra brékelt. Hamarosan 5:1 állt az eredményjelzőn, ekkor a New York-i játékos még hozta a szerváját, de fogadóként már nem volt esélye. Babos kihasználta második mérkőzéslabdáját, így bejutott a legjobb 64 közé. A találkozó 1 óra 46 percig tartott.

A magyar játékos másodszor győzött le top 10-es riválist. Először 2014-ben a budapesti Fed-kupa-tornán nyert 1:6, 7:5, 6:3-ra az akkor szintén tizedik – jelenleg világelső – román Simona Halep ellen.

Babos Tímea az amerikai Coco Vandeweghe ellen játszik az ausztrál nyílt teniszbajnokság női egyesének első fordulójában Melbourne-ben 2018. január 15-én MTI/EPA

„Fantasztikus érzés itt lenni és nyerni – nyilatkozta Babos a pályán a mérkőzés vége után az NSO szerint. – Az utóbbi Grand Slameken mindig belefutottam top 10-esekbe, amit most srófolt, hogy behúzott tető alatt játszottunk, ami fantasztikus élmény. Coco nagyszerű játékos, Grand Slam-elődöntős, és amikor legutóbb játszottunk, akkor gyakorlatilag kinyírt Wimbledonban. Elégedett vagyok a teljesítményemmel, miként az előző idény zárásával is, hiszen a legjobb idényemben egyesben top 30-as volam, tavaly párosban top 10-es, és nyertünk a világbajnokságon. Viszont az Australian Open nekem eddig mindig nehezen alakult – ez a siker viszont kiváló emlék marad, főleg, mert a másik két nagy stadionban már játszottam, a Hisense Arenában még nem. Mivel nincs Serena, idén bármi megtörténhet, én pedig szeretném kihasználni a kínálkozó lehetőségeimet. Most pedig élvezem a pillanatot!”

„Timi kicsit ellenszenvesen ünnepelte a pontjait, ezt mondtam el a bírónak – folytatta, majd kitért a pontbüntetésére, amit az utolsó előtti játékban kapott sértegetésért. – Csak kértem egy banánt a szett végén, de nem volt a környéken – pedig szokott lenni –, erre vártam volna, mire a játékvezetők úgy ítélték meg, hogy ez nem elég jó indok a várakozásra…” – idézte a Nemzeti Sport az amerikai teniszezőt.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Babos a következő fordulóban a spanyol Carla Suarez Navarróval (39.) vagy a lengyel Magdalena Frechhel (163.) találkozik.