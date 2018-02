Épp most zúzza szét a síszövetség, amit Miklós Editre felépített

Miközben Kékesi Márton nagyszerű versenyzéssel a 30. helyen zárt műlesiklásban az olimpián, a Magyar Síszövetség ünneplés helyett belharcoktól hangos.

Nyolc hónap leforgása alatt Bajai András a harmadik elnök, aki bedobni látszik a törülközőt, bár ő egyelőre nem mond le. Szerdán sajtóközleményben, csütörtökön már élőben sorolta kifogásait a szervezet működésével kapcsolatban, és szinte minden probléma forrását Kaszó Klárában, a volt ügyvezetőben látja. Kifejtette, tavaly november óta sem őt, sem a közgyűlésen szabályosan megválasztott elnökséget nem jelentették be a Fővárosi Törvényszéken, így a szövetség bankszámlájához sem fér hozzá. Megvonták tőle a rendelkezési jogot is, mégpedig egy olyan elnökségi ülésen, ahová őt meg sem hívták. Állítása szerint a szövetség munkatársai Kaszó Klára utasítására nem adnak neki semmilyen információt; immár a székházba sem tud bemenni.

Végső elkeseredésében informatikusok segítségével hozzáférést kért Kaszó Klára és a főtitkár, Kapitány Ildikó elektronikus levelezéséhez, ezt ő maga ismerte el. – Várom a rendőrséget, hogy majd fölbukkannak a lakásomnál – jegyezte meg. Kaszó Klára lapunknak elmondta: az elnökség épp amiatt vonta meg Bajai Andrástól a rendelkezési jogot, mert feltörette a fiókjaikat. A szövetség irodájába pedig azért képtelen bejutni, mert nincs, aki beengedje, ugyanis az ott dolgozók szép lassan mind fölmondtak az elnök elfogadhatatlan stílusa miatt.

Bajai András saját bevallása szerint is „Kaszó Klára embere” volt, az ő hívására lett fegyelmi bizottsági tagból elnök.

Évtizedes barátság kötötte őket egymáshoz, ám mára Kaszó Klára a telefont sem veszi föl neki. Úgy látja, az egész elnökség a volt ügyvezető kottájából játszik, az elnökségi határozatokat „készen kapják”, vitára szinte sosincs mód.

Szavai szerint törvénytelen működést, súlyos gazdálkodási gondokra utaló jeleket is talált. Ilyen a szövetség közhasznú státusának megszüntetése, ami szerinte azt a célt szolgálta, hogy ne lehessen nyilvános adatokat kikérni. Hasonlóan problémás pont egy 160 millió forintos tétel a büdzsében, aminek nem tudni a sorsát. Bajai András szerint a tavaly május 15-ei és a május 29-ei közgyűléshez csatolt mérlegadatok között éppen ekkora az eltérés. Fenti vádakat az elnök és az általa kinevezett ideiglenes ügyvezető, Vámos Attila nemcsak Kaszó Klárának, de Kapitány Ildikó főtitkárnak is címezte.

Miklós Edit: Ha a Bajai–Vámos-duó marad a szövetség élén,rám sportolóként ne számítsanak! Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

A főtitkárt Phjongcshangban értük utol. Kifejtette, ő időben bejelentette a törvényszéknek az elnököt és az új elnökséget az ügyfélkapun keresztül, majd később újra próbálkozott. A közhasznú státust elmondása szerint egy tagegyesületi vezető javaslatára szüntették meg, mert néhány klubelnök folyamatosan adatokat kért ki a szövetségtől, és ellehetetlenítette a munkát. Egyről tudunk: Szőllős Péter, a Nivelco SE vezetője többször kért betekintést gazdálkodási adatokba, végül az ügyészséghez fordult. Ezután tiltották el a versenyzéstől három síző gyermekét, egy érvénytelen sportorvosira hivatkozva. Ők ma már izraeli színekben indulnak, információink szerint jórészt a Kaszó-féle vezetés miatt. A 160 milliós eltérésről Kapitány Ildikó állítja, véletlenül egy hibás, félkész mérleget küldtek ki, a május 29-ei közgyűlésen már a helyes szám szerepelt. Bajai András kifejtette, az Ernst & Young átvizsgálta a szövetség könyveit, és magas kockázatú tételeket is találtak.

Mindezek ellenére az elnök hangsúlyozta, Kaszó Klárának óriási érdemei vannak az utóbbi évek eredményeiben. A szövetséget 13 éven át vezette, az Európai Síszövetségnek is ő volt egy időben az elnöke. Ez idő alatt megsokszorozódott a szervezet költségvetése, ma már 250-300 millió forintból gazdálkodhatnak. Mindezt jórészt Miklós Editnek és az ő olimpiai 7. helyének köszönhetik. Az erdélyi versenyző mellett Kaszó Klára kvázi menedzserként tüsténkedik. Nem is lepődtünk meg, mikor az olimpiáról lemaradt sportoló is megjelent a csütörtöki tájékoztatón.

– A magyar sísport annyit adott nekem, hogy kötelességem volt idejönni, és kiállni az elnökség, Kaszó Klára és Kapitány Ildikó főtitkár mellett. Akkor kezdett fejlődni a sportág, amikor Kaszó Klára idejött. A nemzetközi szövetségben körülrajongják, elismerik. Vannak hibák, de csak az nem hibázik, aki nem dolgozik – kezdte komor arccal a síző. Megkérdeztük, mit szól a vattaegyesületek meglétéhez?

Kaszó Klára belső ellenzéke ugyanis azt állítja, számtalan egyesület csak azért indít el csapatot az országos bajnokságon, hogy szavazati joghoz jusson a közgyűlésben, és azután Kaszóék mellett szavazhasson.

Lapunk olyan dokumentumot is kapott, amiben – immár szövetségbe tömörülve – síző gyermekek szülei panaszkodnak a fiktív klubokra, és követelik immár a teljes vezetés leváltását, s ebben benne van Kaszó Klára, Kapitány Ildikó, Bajai András, egyszóval mindenki. Miklós Edit az olimpiára kijutott Szőcs Emőkét, Hozmann Szonját, vagy épp a FullSportot, saját egyesületét sorolta annak példájára, hogy pár fős miniklubok is rendre tudnak olimpikont adni. – Itthon sok család hoz létre egyesületet, mert oda tudja a támogatást kérni. Jó volna, ha nem a szülők akarnának kimagasló pozícióba befurakodni, gondolok itt például Vámos Attilára, akinek a gyereke szintén síel.

Miklós Edit hozzáfűzte, a Szocsi után megnövekedett állami támogatás, az ehhez való közelebb férkőzés is az oka a mostani belviszálynak.

– Az biztos, hogy ha a Bajai–Vámos-duó marad a szövetség élén, rám se sportolóként, se más szövetségi beosztásban ne számítsanak!

– jelentette ki általános meghökkenésre Miklós Edit.

Vegyük akkor számba, hol is tartunk: a belső ellenzék törvénytelenségekkel vádolja az elnökséget, és eltávolítaná a vezetést, az elnökség pedig válaszul ellehetetleníti a közgyűlés által megválasztott elnököt, aki miatt fölmondott a szövetségben dolgozó irodisták zöme. A síklubokat vezető szülők egy része szövetkezik a külföldön elismert volt ügyvezetővel szemben, akinek köre feljelenti a jelenlegi elnököt. A kialakult helyzetre tekintettel első számú sízőnk, aki miatt az egész magyar sísport fölkerült a nemzetközi porondra, többé nem akar magyar színekben versenyezni.

Nos, gratulálunk Kékesi Mártonnak a 30. helyhez!

