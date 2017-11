Éppen a Barcelona ellen talált magára a Szeged, és meg is verte

Csendes taps köszöntötte a Barcelonát a kézilabda-BL-meccsre megint megtelt szegedi sportcsarnokban, egészen addig, amíg be nem mutatták Aron Pálmarssont. Ekkor derült ki, a Veszprémből furcsa körülmények között távozó izlandi irányító milyen népszerű lett (alighanem ezzel a tettével) a szegedi szurkolók között, vagy legalábbis egy csoportjuknál. A drukkerek egyébként három demoralizáló hazai vereség után is ugyanolyan szívet melengető lelkesedéssel biztatták a csapatukat, már péntekre mind a 3200 belépő elkelt Új-Szegeden.

Stas Skube kapta meg újra a karmesteri pálcát a Tisza-parti csapatnál Carlos Pastortól, akinek bizalma ezek szerint töretlen a játékosban, ahogyan a klubvezetésé is Pastorban.

Balogh Zsolt játéka kellett elsősorban ahhoz, hogy 7-5-re is vezessen a magyar csapat: a betörése, az átlövése, a harcmodora, amely büntetőt hozott. Jobb kezes átlövőpárja, Gorbok is jó hatásfokkal lőtt, Sego pedig védett egy-két nagyot. Thigaus Petrus olyan látványosan mentett meg egy labdát, hogy közben lefejelte a reklámtáblát – aztán megrázta nagy Boney M.-frizuráját, és ment tovább.

A 18. percben kiderült, hogy Pálmarsson a szegediek többsége számára már messze nem olyan rokonszenves, hiszen füttykoncert köszöntötte első pályára lépését, mindjárt túl sokat lépett is a labdával, el is vették tőle. Skube a túloldalon ezzel szemben magától odaadta a labdát többször a Barcelonának, véletlenül. Jött is a helyére Zsitnyikov irányítani, a hazai együttes pedig három góllal vezetett, amikor a katalán csapat időt kért a félidő közelében. Mégis négy lett a különbség, aztán amikor kettőre olvadt a Szeged előnye, Pastornak volt mondanivalója. A szünetben így lett három ide (16-13).

Fordulás után Risztovszki kapus sorra hozta a bravúrokat a Barca kapujában, öt percnek kellett eltelnie, mire Bodó Richárdnak köszönhetően végre bevette valaki a kapuját. Előbb döntetlenre feljött a vendégcsapat, majd – köszönhetően annak, hogy nagyon könnyedén kezdték megverni a szegedi védelmet a ruganyos barcelonai átlövők – a 39. percben már kettő volt oda. Színes bőrű játékosaik hol átugrották a védőket, hol mellettük repültek be. Vagy elkapta a nyakukat valaki, ezért meg kiállították. Ugyanez történt az egyre inkább magára találó Pálmarsson betörésénél.

Végül már kapus nélkül támadott a Szeged, Risztovszki erre egész pályás góllal felelt. 22-22-nél egyenlített megint a magyar csapat, majd Thigaus Petrus újabb labdalopása után fordított. Negyedórával a meccs vége előtt régen nem állt ilyen jól a Szeged nagycsapat ellen.

Ekkor két irányítóval próbálkozott Pastor, Skube és Zsitnyikov is a pályán volt, ez még egyet lendített a szekéren. Thiagus Petrus üres kapus góljával három volt már ide! Öt perccel a vége előtt. Egy egész csarnok éltette a védekezés kulcsemberét, a Barca meg volt zavarodva, időt kért. De további két perc után is maradt a különbség. Zsitnyikov cundergólja döntötte el végül a csatát, 31-28-ra győzött a Szeged!