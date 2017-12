Erdei Zsolt: Ilyen szintű átvilágítás még soha nem volt ebben a sportágban

Nyolc hónapja elnöke a Magyar Ökölvívó-szakszövetségnek (MÖSZ) Erdei Zsolt. Érkezésekor alapvető változásokat tűzött ki célul, s hamar rá is lépett néhányak tyúkszemére. Az infrastruktúra rendbetétele, a sportág hátországának kiterjesztése, a hatékonyabb nemzetközi lobbizás és apróbb személyi változtatások mellett az akadémiai rendszert is átvizsgáltatta egy auditorcéggel, melynek nyomán a hajdúszoboszlói Papp László-akadémia elvesztette kiemelt státusát.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Ilyen mérvű ellenőrzés még soha nem volt a sportágban. Szándékosan azért kértünk fel egy külsős vállalatot, nehogy szó érje a ház elejét, miszerint a szövetség a saját szája íze szerint dönt – magyarázta a Magyar Nemzetnek a volt világbajnok öklöző. Neki különösen vigyáznia kell a semlegességre ez ügyben, hiszen a győri és a nagykanizsai mellett az övé a harmadik akadémiai rangú intézmény (Madárfészek), ez pedig nemcsak megbecsüléssel jár, de pénzügyi lehetőségekkel is kecsegtet.

Mivel ő az elnök, ifj. Papp Lászlótól, a hajdúsági akadémia vezetőjétől meg is kapta, hogy előre meghozták a döntést, ráadásul nem is teljesen világosak a követelmények. Erdei erre csak annyit mondott, természetesen semmilyen határozat nem született meg előre, ha Papp belenézett az intézménye által kötött szerződésbe, neki is tisztában kell lennie a pontos feltételekkel. – Nem volt előre lejátszott dolog ez, igaz, lehetett sejteni, mi lesz a döntés.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

A szakma tökéletesen látta, hogy a Papp László-akadémia nem a kritériumoknak megfelelően működik. Meg lehet nézni az elvégzett munkát, és aztán fel lehet tenni a kérdést, melyik akadémia mennyire érdemli meg a támogatást

– szögezte le. Hozzáfűzte: a három megmaradt elitképző között szétosztják a megszüntetett negyedik intézményre fordított összeget.

A szövetség pénzügyeire térve lapunknak elárulta, az Emberi Erőforrások Minisztériumától (Emmi) korábban érkezett évi 450 millió forintot továbbra is megkapja a MÖSZ, okos elosztással szerinte ez a pénz elegendő a működéshez. Ha viszont, miképp azt kinevezésekor elhatározta, több fiatalt szeretnének bevonzani már kicsi kortól kezdve, ahhoz anyagilag is erősíteni kell a „végvárakat”, vagyis a kisebb vidéki egyesületeket.

– Terveink szerint szeretnénk a mindennapi kötelező testnevelés keretei között behozni az iskolai rendszerbe az ökölvívást.

Ez óriási lehetőség lenne arra, hogy már a legkisebbek is megismerkedjenek a boksszal, és meg is szeressék. Erről már zajlanak a tárgyalások. Emellett folytatni akarjuk a központosítást, az edzői bérek és az infrastruktúra fejlesztését.

Ahogy fent is érintettük, Erdei Zsolt már korábban utalt rá, hogy az előző vezetés nem fordított elegendő figyelmet a diplomáciára, a nemzetközi lobbizásra. Ebből viszont több versenyen is hátránya származott a magyar csapatnak, amin az elnök változtatni akar. Még nyáron leült beszélgetni Franco Falcinellivel, az EUBC, vagyis az európai szövetség elnökével. A sportdiplomata amúgy sem elhanyagolható szerepe ezekben a hetekben még inkább felértékelődik, ugyanis januárig ideiglenesen a világszövetséget is ő vezeti (AIBA). Elődje, a tajvani Vu Csing-kuo (Wu Jingguo) ugyanis az elmúlt éveket végighazudta a szervezet büdzséjét illetően, méltatlan módon próbálta eltávolítani az elnökségből ellenfeleit, és közel tizenötmillió dolláros adósságba hajszolta az AIBA-t. Erdei azonban mindenkit megnyugtat, úgy látja, a magyar szövetség ezúttal „jó lóra tett”.

Sport MTI Felfüggesztette elnökét a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség A végrehajtó bizottság egyhangúlag hozta meg a döntést a tajvani elnök, Vu Csing Kuo ügyében.

– Most komoly fejetlenség van a Bokszvilágszövetségben, de a januári dubaji kongresszuson megválasztják az új elnököt. Két-három jelölt lobbizik, nagyjából tudjuk, hogy mi kit támogatnánk, ezt azonban most még nem mondhatom el.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.05.