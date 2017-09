Európa-bajnokság autistáknak

Első alkalommal rendezik meg a Futás az autizmusért! elnevezésű sporteseményt, az Autista Emberek Európai Bajnokságát (European Championship for Autistic People) szeptember 6. és 10. között. A résztvevők a sport segítségével kívánják felhívni a figyelmet az autizmussal élők küzdelmeire.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló, Olaszország több városában zajló eseményen öt magyar sportoló és kísérője vesz részt, többek között az Autista Segítő Központ egyik tanulója és édesapja is. Az intézmény futócsapata a Ferences Alapítvány és az Autisták Egyenlő Esélyeiért Alapítvány támogatásával indult a rendezvényen.

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány által fenntartott gyöngyösi Autista Segítő Központ Magyarországon egyedülálló módon több tagintézmény együttes, egymásra építő munkájával segíti az autizmussal élő gyermekek és fiatalok, illetve az őket nevelő közel negyvenöt család életét. A gyöngyösi központ a fiatalok oktatása mellett bentlakásos gondozásukat, lakóotthoni ellátásukat is megoldja.

Felhívtuk Nádudvari Pétert, aki elmondta, hogy az Autisták Országos Szövetsége összesen öt versenyzőnek tette lehetővé, hogy ott legyen az eseményen. Közülük az egyik a gyöngyösi Autista Segítő Központ intézmény versenyzője, Csernyik Dániel. Dani 14 éves, és tagja a Nádudvari Péter és kollégái által működtetett futócsapatnak. Ezt azzal az elgondolással hívták életre, hogy autista gyermekek is részt vehessenek hasonló versenyeken, és ezzel segítsék társadalmi integrációjukat. Az ugyanis, hogy egy autista egy ilyesféle tömegversenyen feltalálja magát, teljesít, többféle készséget is fejleszt nála, többek közt a rugalmasságot és a kommunikációt is. Eközben résztvevő sikerélményre tesz szert.

Az első Európai Bajnokságot 2017. szeptember 6-a és 10-e között Olaszország tíz városában rendezik meg. Minden országnak más-más városban kezdődik az esemény, egy multisport nap keretében. A római versenyek előtt a versenyzők és felkészítőik betekintést kapnak egy-egy régió sportéletébe. Olyan helyi sportkluboknál szállásolják majd el őket, ahol szintén autisták sportolnak. Ezt követően valamennyi résztvevő Rómába utazik, és pénteken megkezdődik az Európa-bajnokság.