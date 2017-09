Európa talán leggyorsabban fejlődő hokicsapata a miénk

– Elődjét egyebek között azért váltották le, mert nem főállású kapitány volt. Megvan már a lakása, Magyarországon lesz a főhadiszállása?

– A szezon legnagyobb részét Magyarországon fogom eltölteni, de nem leszek itt egész évben.

– 2010-ben dolgozott utoljára nálunk. Hogyan került most kapcsolatba a magyar szövetséggel?

– Nyár elején merült fel a kérdés, hogy érdekelne-e a szövetségi kapitányi munka. Persze több név is volt a kalapban. Augusztusban kezdtek komolyra fordulni a dolgok, és végül gond nélkül megállapodtunk a részletekben.

– Követte az utóbbi években a magyar klubok, a válogatott körüli fejleményeket?

– Nem, semmi időm nem volt erre. Ha az ember klubnál dolgozik, nincs erre lehetősége, én pedig számos egyletnél megfordultam az elmúlt években. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy-egy magyar hokiról szóló hírt ne olvastam volna el, vagy ne néztem volna rá néha a magyar bajnokság állására. A szezon végeztével meg ott a világbajnokság, ahol le lehet mérni, hogy egy-egy ország hol tart a fejlődésben.

– Néhány név azért biztosan megvan a magyar válogatottból.

– Persze, azok az akkor még fiatal játékosok, akikkel Székesfehérváron együtt dolgoztam, ismerősök. Viszont mivel még csak most kezdtem a munkát, véleményt nem tudok mondani arról, hogyan teljesítenek. Sofron, Kóger, Benk, Bálizs, a Vas testvérek mind megvannak, de egyelőre ott tartok, hogy elemeznem kell a játékosok állapotát. A szeptember végi felkészülési tornán erre már lesz lehetőség, és a klubedzéseiken is meg fogom nézni őket.

Világjáró

Az augusztusban megválasztott Jarmo Tolvanen a szeptember 30-ai hokigálán mutatkozik be, ahol a válogatott a lengyelekkel játszik, s jégre lépnek a hölgyek és a szapporói hősök is az 1995-ös világbajnok finn csapat ellen. A 61 éves tréner Karhulában szüetett, játékosként a finn első osztályig vitte. 34 éve dolgozik edzőként, a finn, a svéd, a német, a lengyel, a magyar, a francia, dán, svájci bajnokságban is tevékenykedett, legutóbb a norvég Stjernennél. A francia Dijonnál egy ízben az év edzőjének választották. A finn U17-es, U18-as és U20 csapatot is segítette, a 2000-es évek elején az NHL-es Calgary Flames játékosmegfigyelője volt. Egy fia van.