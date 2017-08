Ezúttal jégkorongozni megy egy magyar válogatott játékos Kínába

Kína a futballisták mellett a jégkorongozókat is vonzza már bizonyos esetekben. Ezúttal egy magyar játékos szerződött a távol-keleti országba, amellyel az amerikai profiligának is komoly tervei vannak.

Ami a labdarúgást illeti, Huszti Szabolcs és Guzmics Richárd jelenleg is kínai együttes alkalmazottja. Egy friss hír szerint pedig a Kunlun Red Star Heilongjiang csapatban folytatja pályafutását Csányi Karol, az Újpest válogatott jégkorongozója.

„A korábbi edzőm hívott fel, akivel még a Patriot Budapestnél dolgoztam együtt” – nyilatkozta Csányi a magyar szövetség honlapjának. A huszonhat éves támadó elmondta: új csapata a második számú orosz bázisú ligában, a VHL-ben szerepel, ami az élvonal, a KHL előszobájának felel meg. A Kunlun Red Star Heilongjiang a KHL-es, pekingi Kunlun Red Star farmcsapata, szerződése értelmében Csányi mindkét együttesben játszhat.

A magyar hokis számára nem ismeretlen a világ egyik legerősebb bajnoksága, hiszen rövid ideig játszott a KHL-ben, valamint két idényen át a juniorbajnokságában, az MHL-ben.

Az MTI összeállítása szerint a felvidéki születésű jégkorongozó 2014-től játszott az Újpestben. Honosítását követően bemutatkozott a magyar válogatottban, áprilisban ott volt a divízió I/A-világbajnokságon Kijevben.

Kína az elmúlt években, legalábbis az anyagi lehetőségek tekintetében, a futballban világhatalommá vált, és jégkorongban is megindulhat hasonló jelenség. 2022-ben Pekingben tartják a téli olimpiát, ezért is szeretnék fejleszteni a sportágat, az elgondolásban pedig az tengerentúlon is nagy lehetőséget látnak.

A távirati iroda idén tavasszal arról írt, hogy az észak-amerikai profi jégkorongliga, az NHL vezetőinek nem titkolt célja, hogy meghódítsák a kínai piacot, s első lépésként már idén ősszel bemutató mérkőzéseket rendeznek majd a távol-keleti országban.

Tengerentúli híradások szerint a Los Angeles Kings és a Vancouver Canucks már alá is írta a szerződést a szeptemberi, Pekingben és Sanghajban sorra kerülő egymás elleni mérkőzésekről.

Gary Bettman, az NHL első embere egy interjúban beszélt arról, hogy céljuk a 2022-es téli olimpiáig folyamatosan jelen lenni Kínában. Ez nem csupán előszezonmeccseket jelent, hanem segítséget szabadidős, amatőrprogramok (grassroots) indításában és működtetésében, valamint olyan találkozók rendezését, melyeken NHL-es együttesek lépnének jégre helyi klubok ellen.

Az 1,3 milliárd lakosú országban a jégkorong továbbra is gyerekcipőben jár, nincsen szervezett bajnokságrendszere, a válogatott pedig a divízió I/B-s világbajnokságon szerepel.

Az NHL illetékesei ugyanakkor bizakodók a fejlődési és terjeszkedési lehetőségeket illetően, ugyanis a kínai állam elszánt a sportág fejlesztésében.

Már csak azért is, hogy a 2022-es olimpián minőségi hazai válogatott léphessen jégre. Az NHL pedig ehhez segítséget nyújt.

Az NHL szándékaival a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is tisztában van. A NOB-nak egyebek között az volt az egyik érve az amerikai profiligában szereplő játékosok 2018-as phjongcshangi részvétele mellett a profiligával folytatott tárgyalásokon, hogy a dél-koreai jelenlét ugródeszkája lehetne az NHL kínai terjeszkedésének.

Bettmant ugyanakkor nem győzte meg ez az érv, ő úgy gondolja, hogy a Koreai Köztársaságban nincs komoly lehetőség a számukra. Szerinte úgy járnának, mint Japánnal, ahol az 1998-as, naganói olimpia után nem törődtek már a sportággal, annak ellenére hogy az ott rendezett NHL-mérkőzések óriási népszerűségnek örvendtek. A sportvezető úgy véli, Kína elszánt, és tenni akar a fejlődésért, ami optimizmusra ad okot.

A NOB és az NHL eddig nem tudott megegyezni a phjongcshangi játékokról, s legutóbb Bettman azt mondta, hogy jelen állás szerint arra kell számítani, a náluk szereplő hokisok nélkül zajlik majd a torna.