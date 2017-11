Fa Nándor: Legyilkolják a fiatalok motivációját

Fullasztó, vegyes korösszetételű tömeg gyűlt össze Fa Nándor önéletrajzi könyvének szerda esti bemutatójára egy budai bevásárlóközpont könyvesboltjában. A sokaság annak ellenére „fogott szelet”, hogy a Spirit of Hungary honlapja valahogy elsiklott a Magad, uram című kötet fővárosi bemutatója fölött.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– A vitorlázásra a legjobb edzés a vitorlázás – vágott a közepébe általános derültségtől kísérve a 64 éves bölcs hajós, hozzátéve a másik alaptételt: az alvásmentességre pedig az alvásmentesség. A Magad, uram persze nem afféle vitorlás-aforizmagyűjtemény.

Lapjain Fa gyerek-, majd kenuskoráról mesél amellett, hogy rövidebb-hosszabb történeteken keresztül végigvezeti az olvasót a 130 ezer óceáni kilométeren. Tényleg sok mindent kipróbált, megtanult repülni is, de húsz éve lehorgonyzott a kikötőrendszerek tervezése, előállítása világában, amibe beékelődött a Spirit of Hungary (SoH) négyéves projektje.

– Van két hús-vér lányom, de a hajóimat is a lányaimnak tartom, én „készítettem” őket. Csak olyannak adom oda őket, aki érdemes rájuk – vallja.

A szakmai utódlásról és általában a fiatalokról szólva azért nem volt túl vidám.

– A mai fiatalok úgy szereznek információt a világról, hogy közben nem ismerik meg, a motivációjukat pedig legyilkolják.

Nem arról van szó, hogy Fa Nándor ne szeretne olvasni, történelmet, filozófiát, Márait és Rejtőt akár a hajóra is magával visz. Saját könyvét is felhúzott szemöldökkel olvasta újra; a szerkesztők viszonylag kevés „szakmát” hagytak meg, sokkal többet abból, ami a közönséges földi halandó számára is felfogható. A könyvírást így is felelősségnek tartja: – Csak akkor értékes, ha tudtam valamit írni, ami másokat gazdagabbá tesz, és amit be tudnak építeni a saját életükbe.

Visszatérve a hajóslegenda személyes varázsának titkára: az idősebbeknek Fa Nándor az az ember, aki a St. Jupát vitorlás megépítésével és az első földkerüléssel – Gál József társaságában – sokak féltve dédelgetett álmát valósította meg a szocializmustól fuldokló Magyarországon. De ugyanígy szuperhős a fiataloknak is, teljesítménye minden ingerküszöb átlépésére képes.

Fa, noha a Vendée Globe földkerülő versennyel fél éve visszavonult már, munkájából adódóan ma is hajózik, saját szervezésű, innovációs célú „egykezese” (szólóviadala) van a Balatonon.

Azt vallja, a hajó nem az, amit az ember megvesz, hanem az, amit fejleszt magának. 187 oldalon, 70 képen, szűk 4000 forintért tárja fel életét az olvasó előtt.

Fa Nándor 1953-ban született Székesfehérváron. Ötször kerülte meg a Földet, tízszer haladt át az egyenlítőn, és egyetlen magyarként indult háromszor is a világ legnehezebbnek tartott vitorlásversenyén, a Vendée Globe-on, amelyen egyedül és külső segítség, kikötés nélkül kell megkerülni a földgolyót – 1993-ban a legjobb nem franciaként 5. lett, idén 8.-ként futott be Les Sables d'Olonne-ba (Franciaország), 93 napos út után a Spirit of Hungary fedélzetén, amit legfőképp saját maga tervezett és épített.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.01.