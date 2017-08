Federer keservesen nyert, és pokolian szép jövőt vizionált

A világranglista harmadik helyén álló Roger Federer 2 óra 41 percen át küzdött az amerikai Frances Tiafoéval szemben a US Open első fordulójában, s meleg volt számára a helyzet, amikor a rangsorban 70. ellenfele 6:1-gyel behúzta a negyedik játszmát. Aztán 6:4-gyel döntött Federer.

„Egyre jobb leszel, csak így tovább, pokolian szép jövő áll előtted” – üzente a svájci a 19 éves amerikainak győzelme után.

Íme egy jelenet a meccs hajrájából:

A női egyes címvédője már az első fordulóban kiesett: Angelique Kerber a japán Oszaka Naomitól kapott ki kedden két nagyon sima szettben. A 29 éves német játékos idén gyenge formában versenyez: nem nyert tornát, és 25 győzelme mellett immár 18 veresége is van. A világranglistán – amelyet korábban vezetett is – jelenleg csak a hatodik, s a mostani kudarc nyomán kikerül az első tíz közül is.

A második játéknapon az eső miatt a legtöbb meccset nem tudták megrendezni: néhányat félbeszakítottak, sokat azonban el sem kezdtek.

US Open, eddigi eredmények:

férfiak, 1. forduló:

Federer (svájci, 3.)–Tiafoe (amerikai) 4:6, 6:2, 6:1, 1:6, 6:4

Nadal (spanyol, 1.)–Lajovics (szerb) 7:6, 6:2, 6:2

nők, 1. forduló:

Oszaka (japán)–Kerber (német, 6.) 6:4, 6:1

Ka. Pliskova (cseh, 1.)–Linette (lengyel) 6:2, 6:1

Strycova (cseh, 23.)–Doj (japán) 6:1, 6:3

Wickmayer (belga)–Curenko (ukrán, 28.) 6:3, 6:1

Cirstea (román)–Kerkhove (holland) 6:1, 6:3