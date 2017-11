Federer megtette az első lépést az álomdöntő felé, hétfőn Nadalon a sor

Hosszú idő után megint, hatalmas szenzációt jelentve Roger Federer és Rafael Nadal éve volt 2017, és ha van egy kis szerencsénk, ehhez méltóan fog befejeződni a szezon a londoni ATP-világbajnokságon. Januárban, az év első Grand Slam-tornájának fináléjában is egymással játszottak, Ausztráliában végül Federeré lett a trófea, és mint később is kiderült, a 30 év feletti teniszezők egyáltalán nem nosztalgiát jelentettek a sportágnak ebben az évben.

A legrangosabb viadalokon testvériesen megosztoztak a sikereken, a négy Grand Slam-torna közül Federer nyert Melbourne-ben és Wimbledonban, Nadal pedig Párizsban és New Yorkban. Ezzel együtt az idősebb Federer (36 vs. 31 év) idén elkezdte ledolgozni a hátrányát a Nadal elleni egymás közötti meccseket nézve, hiszen elkezdte verni a spanyolt (2017-ben négyszer is sikerült),

bár összesítésben van még bőven törlesztenivalója minden idők legnagyobb játékosának, a 19-szeres Grand Slam-tornagyőztes svájcinak a salakspecialista Nadallal szemben.

Az ATP-világbajnokság londoni nyitányán, vasárnap Roger Federer úgy léphetett pályára Jack Sock ellen, hogy az eddigi három találkozásuk alkalmával még játszmát sem veszített. Most már az első játékban elvette Sock adogatását, és ez elég volt az első szetthez (6:4).

A második szettet is irányította, de az amerikai valahogy kibírta a rövidítéséig, ott viszont már nem volt tovább (7:6).

A csoport másik vasárnapi meccsén Alexander Zverev, aki az első világbajnokságán vesz részt, úgy győzte le három szettben Marin Cilicet, hogy a döntő játszmában 1:3-ról fordított. Így zsinórban negyedszer is jobbnak bizonyult a horvátnál.

A londoni O2 Arénában a csoportok első két-két helyezettje jut az elődöntőbe.

ATP-világbajnokság, London

Boris Becker-csoport, 1. forduló

Roger Federer (svájci, 2.) – Jack Sock (amerikai, 8.) 6:4, 7:6 (7–4)

Alexander Zverev (német, 3.) – Marin Cilic (horvát, 5.) 6:4, 3:6, 6:4

Csoportbeosztás

Boris Becker-csoport: Roger Federer (svájci, 2.), Alexander Zverev (német, 3.), Marin Cilic (horvát, 5.), Jack Sock (amerikai, 8.)

Pete Sampras-csoport: Rafael Nadal (spanyol, 1.), Dominic Thiem (osztrák, 4.), Grigor Dimitrov (bolgár, 6.), David Goffin (belga, 7.)

A hétfői program

15.00 és 21.00: Thiem–Dimitrov és Nadal–Goffin (Tv: Digi Sport1)