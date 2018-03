Fehérvár: félig tele van a pohár

Felemás szezonnak értékelte az osztrák bázisú jégkorongligában, az EBEL-ben szereplő Fehérvár AV19 idei bajnoki teljesítményét a klub szakmai igazgatója, Szélig Viktor.

„Hullámvasútra emlékeztetett jobb és rosszabb periódusokkal, de a célt, a rájátszást nem sikerült elérni, pedig nem voltunk messze” – mondta a sportvezető.

Szélig Viktor az egyesület szombati évzáró szurkolói ankétján hangsúlyozta, hogy az edzőváltás óta a szezon második felében a játékra, a küzdőszellemre nem lehetett panasz. Hozzátette: ezekre alapozva meg kell találni azt a pluszt, ami a rájátszáshoz kell, mert jövőre nem lehet más céljuk, mint annak elérése.

Megjegyezte, hogy a finn Hannu Järvenpää marad a vezetőedző, mint ahogy marad a magyar játékosok döntő többsége is. Az erősítést jelentő és már most a Volánban szereplő külföldiekkel egyeztetnek, de hamarosan az új magyar és idegenlégiós hokisok keresése is megkezdődik.

Az Erste Ligában szereplő Fehérvári Titánok csapatáról elmondta: a következő szezonban még fiatalabb lesz a keret, a jelenlegi juniorcsapat alkotja majd az együttes gerincét, és Kóger István helyett Kiss Dávid lesz a vezetőedző.

„Félig tele van a pohár, ha a szezon egészére gondolok” – fogalmazott Gál Péter Pál klubelnök, hozzátéve: fejlődést tapasztalt a csapatnál, és szerinte tovább kell építkezniük.

Közölte, hogy a multifunkciós sportcsarnok építési engedélye jogerős, a közbeszerzés második szakasza áprilisban zárul. Amint meghozza a kormány a finanszírozással kapcsolatos döntéseket, kiválaszthatják a kivitelezőt. A tervek szerint a munkálatok 18 hónapig tartanak, és 2019 végére lesz kész a csarnok.

A Fehérvár AV19 az EBEL 2017/18-as szezonjának alapszakaszában a tizedik lett, a középszakasz alsóházában a harmadik, így nem jutott a rájátszásba, és végül a kilencedik helyen végzett. Eddigi 11 EBEL-szezonjából a Volán négyszer jutott a rájátszásba.