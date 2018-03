Félállású román edző a válogatott élén, nem érdeklik a kritikák

Bogdan Tanase személyében román nemzetiségű szövetségi kapitánnyal kezdi meg a felkészülést a 2019-es Európa-bajnokságra a magyar férfi röplabda-válogatott. Mint az Origónak adott interjújában elmondta, nem szereti, amikor a közbeszédben kiélezik a problémákat a magyarok és a románok között.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– A feleségem félig magyar, beszél is magyarul.

A családja erdélyi, tisztelem őket, a kultúrájukat, a nyelvüket és remélem, hogy a fiam is fog beszélni magyarul. Nekem nincs is ezzel több tennivalóm

– fogalmaz Tanase.

Hallja azt ő is, hogy a magyar közvélemény nincs teljes mértékben kiegyezve, hogy „román a kapitány”, de

„jóval több a szóbeszéd Romániában”, hogy miért Magyarországot választotta, de az efféle hangok „jelentéktelen emberektől jönnek”.

– Edzőként jöttem ide, nem számít, hogy hol születtem, milyen nemzetiségű vagyok. Az a fontos, hogy jól végezzem a munkámat a magyar válogatottnál. Nem érdekel, hogy mit beszélnek az emberek. Van egy filozófiám, amit megtanultam a sportban, nem tehetek mindenkit elégedetté. Higgye el, megvannak a saját problémáim a hazámban.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Tanase ismeri a nemzetközi vérkeringésben benne lévő magyar röplabdázókat, Friedrichshafenban együtt dolgozott például Gergely Rolanddal. – Nagy tehetség, akár csak Koch Róbert volt vagy Nagy Péter, aki Bajnokok Ligáját nyert a német csapatával. Korábban Kántor Sándor is a klasszisok közé tartozott, de napjainkban is nagyon sok jó játékos van külföldön, például Baróti Árpát és Pádár Krisztián. Minőségi röplabdázók – ezért is mondja, hogy a legnagyobb kihívás lesz, hogy az alapanyagból csapatot gyúrjon.

Hír TV Jan de Brandt visszatér a női röplabda-válogatott élére Egyszerre két új szövetségi kapitányt is bemutatott a szövetség.

Németországban dolgozott erőnléti edzőként, taktikai trénerként és másodedzőként is, „fejét használó, munkaszerető embernek” tartja magát. – Olyan együttest szeretnék építeni, amelyik élvezi az erősítést is, tehát mindig szívesen vannak együtt a játékosai. Ez a legfontosabb. A munkában hiszek, nagyon sokat dolgozom, a röplabda őrültje vagyok.

Nem lehet kérdés, hogy a csapattal ki akar jutni a 2019-es Eb-re. Május elején kezdik a felkészülést, akkor négy hónapot fog Magyarországon tartózkodni.

Állítja, soha nem helyezte a pénzt az első helyre a döntéseikor. – Fontosabb, hogy építhessek valamit.

Bőven lett volna lehetőségem elhagyni a klubomat, a Steaua Bucurestit, voltak jobb anyagi feltételekkel kecsegtető ajánlataim, de két éve elkezdtem egy munkát, és folytatom, amíg lehet

– Tanase tehát egyelőre nem lesz főállású magyar kapitány.

A női válogatott élére kinevezett Jan de Brandttól is sokat szeretne tanulni. A férficsapat a 115.-ről az 50. helyig kerülhetne előre a világranglistán, a távlati cél a 2020-as olimpiai részvétel.