Féllábon sízők, szánkós jégkorongozók – videók a paralimpiáról

A szombat óta tartó téli paralimpián az alpesi sízés az egyik legérdekesebb sportág, miként az alábbi egyperces videó első felében látható, féllábon is döbbenetes sebességgel száguldanak a sportolók – azaz a monosízők – a phjongcshangi lejtőkön. Az összeállítás közepén található német Anna Schaffelhuber négy éve öt aranyat nyert, és vasárnap is már a másodikat szerezte óriás-műlesiklásban.

Az ülősífutók között a játékok legfiatalabb versenyzője, a 15 éves brazil Cristian Ribera nyerte meg a maga kategóriáját, de megszületett a dél-koreaiak első érme is.

A hazai szurkolók azonban a hokicsarnokban tomboltak a leginkább, ugyanis a videó végén látható góllal 3-2-re megverték a cseheket a sportágnak a fogyatékossággal élőkre szabott, szánkós jégkorongnak nevezett, igen látványos változatában.

A kerekesszékes curlingben ugyan nincs söprés, de látványos lökések így is bőven akadnak. Egy bot segítségével indítják útjára a köveket, szabály az is, hogy nem érhet le a lábuk a jégre, illetve hogy egy csapattárs tarthatja az éppen lökő játékos kerekesszékét, hogy az ne mozduljon el. További érdekesség, hogy miként a hokiban, itt is csak vegyes csapatok versenyeznek.