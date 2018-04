Ferencváros: távolodóban a final four

Nem sikerült a nagy álom, és a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első meccsén, hazai pályán került hátrányba a Ferencváros női kézilabdacsapata. Elek Gábor tanítványai ugyanis Dabason, telt ház előtt fogadták a világsztárokkal teletűzdelt orosz Rosztov-Don gárdáját, és 31-29-re kikaptak tőle, így elég messze került a csapat a hőn vágyott final fourtól.

A vendégek közül Majja Petrova hiányzott sérülés miatt, és bár a magyar csapat teljes kerettel várta a kezdést, a kapus Szikora Melindát térdsérülés miatt már az első percben le kellett cserélni. Az FTC a kezdeti pontatlanságok után a hetedik percben vezetett először és utoljára (5-4). A csereként beálló kapus, Bíró Blanka több bravúrt is bemutatott, csapattársai jól céloztak a szélről, de mivel védekezésben nem volt kellően hatékony a csapat, a Rosztov ismét ellépett (7-9). A holland Danick Sneldert a 18. percben már másodszor állították ki, amit a gyorsan kézilabdázó orosz együttes újabb gólokkal használt ki. Elek Gábor az időkérések során keményebb védekezést és nagyobb odafigyelést kért, ennek ellenére Anna Vjahirjeva és a brazil Ana Paula Rodrigues Belo révén a folytatásban is a vendégek irányítottak. A hajrában a holland Laura van der Heijden büntetőt hibázott, ám akcióból javított, és mivel Lukács Viktória is betalált, a szünet előtt minimálisra csökkent a Ferencváros hátránya (15-16).

A ferencvárosi Laura van der Heijden (k), valamint Siraba Dembélé (b) és Ana Paula Rodrigues Belo, a Rosztov játékosai a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében játszott FTC-Rail Cargo Hungaria – Rosztov-Don mérkőzésen a dabasi OBO Arénában 2018. április 7-én. Az orosz csapat 31-29-re győzött Fotó: Czagány Balázs / MTI

Az első félidőben jól teljesítő Anna Szedojkina helyére beálló brazil Mayssa Pessoa védéssel, a társai pedig három perc alatt négy góllal kezdték a második felvonást (16-20). Továbbra sem volt hatékony a magyar együttes védekezése, ráadásul a Rosztovnak néhányszor a szerencse is a kezére játszott. Bár a házigazdák sorozatban háromszor voltak eredményesek, az oroszok csakhamar hasonló szériával válaszoltak. A kapujukba visszatérő Szedojkina remekül védett, és a kapufa is többször segített neki. Az FTC rendületlenül próbálkozott, de a kihagyott helyzetek miatt nem tudott egyenlíteni. A hajrában ismét jött egy hármas orosz, majd egy hármas magyar gólsorozat, de a Rosztov-Don magabiztos sikere nem forgott veszélyben, így alighanem a továbbjutás is eldőlt, mert a Fraditól hatalmas bravúr kéne idegenben ahhoz, hogy ne az orosz csapat játsszon májusban a Papp László Budapest Sportarénában a BL négyes döntőjében.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés:

FTC-Rail Cargo Hungaria – Rosztov-Don (orosz) 29-31 (15-16)

A Ferencváros gólszerzői: Schatzl, Szucsánszki, Van der Heijden 4-4, Lukács, Snelder, Pena, Kovacsics 3-3, Faluvégi, Jovanovic 2-2, Hornyák 1

Pénteken játszották:

Midtjylland (dán)–Vardar Szkopje (macedón) 23-24 (16-13)

CSM Bucuresti (román)–Metz HB (francia) 34-21 (19-13)

A visszavágókat a jövő hétvégén játsszák, a budapesti négyes döntő május 12-én és 13-án lesz.