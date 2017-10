Forma-1: negyedszer lett világbajnok Lewis Hamilton

Akadt némi ellentmondás a háromszoros világbajnok Lewis Hamilton múlt és e heti nyilatkozatai között („szerénynek kell maradni” vs. „győzelemmel lennék világbajnok”), de egy szó, mint száz, a Mercedes britjének 66 pontos előnye birtokában volt mire szerénynek lennie három futammal az idény vége előtt: a tegnapi Mexikói Nagydíjon az ötödik hely is garantálta volna neki a negyedik elsőséget – még a ferraris Sebastian Vettel futamgyőzelme esetén is.

A már négyszeres világbajnok német azért – a lehetőségeihez képest – feladta a leckét szombaton Hamiltonnak: káprázatos körrel szerezte meg az első rajtkockát a 21 éves, Red Bull-os, holland Max Verstappen előtt, idén a negyediket, pályafutása során a kerek ötvenediket, a Ferrarinak 47 év szünet után (Mexikóban) pedig az elsőt. Hamilton csapattársa, a finn Valtteri Bottas mellől a második sorból indulhatott.

Aztán az első körben matekfakultációra küldték az egész F1-rajongó világot, a rajt után ugyanis Vettel először Verstappennel, majd Hamiltonnal is összeért, a Ferrari orrkúpjáról darabok jöttek le, Hamilton pedig defekt miatt esett vissza: a bokszutcából kezdhették újra a versenyt. Az eset – a visszajátszások alapján Vettel hibája – persze Hamiltonnak volt jó, hiszen a német csak úgy maradt (volna) versenyben, ha dobogóra áll. Ettől tehát már az első körben távol került, de szuper lágy gumikon a Ferrarinál azzal számoltak, hogy további kiállások nélkül végig lehet menni, ez pedig kecsegtetett még némi eséllyel.

Minden elszállt viszont a futam derekán Hartley veszélyes helyen történt kiesésekor, a sárga zászlóval lassított mezőnyből mindenkit kihívtak új gumikért – Vettelt is, ezzel az új taktika is ment a kukába. A hátralévő 37 körben Vettel a 4., Hamilton a 9. helyig „egerészte” magát előre, ami a brit világbajnoki címéhez vezetett, az utolsó két futam számukra már csak formaság. 2018-at mindketten 4-4 vb-elsőséggel kezdik.

Említtessék még meg a futamgyőztes: a rajtnál második helyre szorult Verstappen volt az.