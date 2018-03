Frizbi-Európa-bajnokságot rendez Magyarország

Nagy hírt közölt portálunkkal a frizbiszövetség elnöke: 2019-ben Győrben rendezik a repülőkorong-Európa-bajnokságot.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Talán emlékeznek még, amikor karácsonykor az ultimate frizbiről, másik nevén repülő korongról írtunk cikket. A szövetség elnöke, Erdősi Zoltán nagy ívű terveket vázolt portálunknak. A sportág népszerűsége rohamosan nő, mivel iskolai térben is könnyű játszani, és nem kell hozzá speciális sportfelszerelés. Jelenleg hatvan általános iskolában és tíz-tizenöt középiskolában pörög a korong a mindennapos testnevelésórákon. A frizbiszövetség több száz tanárt képzett ki oktatónak, a jövő év végéig el akarja érni az ezer főt, s ez bizonyosan össze is jön neki.

A folyamatnak hatalmas lökést adhat az Eb-rendezés elnyerése. Az olasz Velence városán kívül Győr és Gyirmót karöltve pályázott, s az európai szövetség a magyarok mellett döntött.

A sportolói létszámot tekintve ez lesz a valaha volt egyik legnagyobb hazai sportesemény, ugyanis a nyolcnapos Eb-n tizennégy futballpályán több mint kétezer sportoló rohangál majd. Majdnem kilencven csapatot várnak, Győr így a kísérőkkel együtt 25 ezer vendégéjszakával számolhat. Erdősi Zoltánt a kezdetekről kérdeztük.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

– Amikor tavaly harmadmagammal átvettük az elnökséget, célunk volt, hogy mire olimpiai sportággá válik a frizbi, reális esélyünk nyíljon, hogy mi is kijussunk. Tavaly kiderült, hogy Los Angeles 2028-ban rendez olimpiát, vagyis 2023-ban dől el, hogy az ultimate olimpiai sportág lesz-e. 2017 nyarán írtam levelet az európai szövetség elnökének (akit még játékosként ismertem meg két évtizede), hogy szívesen végigkövetnénk a 2019-es pályázati procedúrát és a rendezést is, hogy ebből tanulva legyen majd esélyünk a 2023-es verseny megpályázásakor. Az elnök javasolta, hogy adjunk be mi is pályázatot a 2019-es eseményre, tanulni ebből tudunk a legtöbbet.

Erdősiék tehát felkészülésnek szánták a kandidálást, de amikor az idén februárban kiderült, még versenyben vannak, Erdősi írt a Bécsben élő elnöknek (Andrea Furlan), hogy jöjjön el Győrbe, nézze meg a saját szemével az ETO Parkot és a gyirmóti Alcufer Stadiont, a leendő helyszíneket. Végül az döntött, hogy a két magyar központban egyszerre több ezer sportoló profi kiszolgálása is lehetséges. Persze a tavalyi ifjúsági olimpia győri megrendezése is sokat nyomott a latban.

Mint Erdősi mondja, még így is nagy meglepetés volt, hogy győztek. Most lehetőséget kaptak, hogy felzárkózzanak a labdás sportágakhoz. – Egy sikeres Eb-szervezés után valóban a röplabdasport hazai méretei válhatnának irányadóvá számunkra.