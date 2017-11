„Fucsovics a világ harminc legjobbja közé is bekerülhet”

A kudarc olykor sikerre vezet, harsogta a Fucsovics Márton mögötti molinó. Az első számú magyar teniszező kedden Budapesten tartott sajtótájékoztatót, az üzenet pedig akár annak is szólhatott, hogy néhány éve az egyik magyar szövetségi kapitány még azért vágta ki a Davis-kupa-keretből, mert a sportoló inkább az éjszakai életben ficánkolt, mintsem a pályán. Azóta eltelt jó hat év, a teniszező pedig immár a 85. a világranglistán, a férfimezőnyben ez komoly előrelépés. Főleg, ha azt vesszük, hogy 2016 elején, amikor Sávolt Attila átvette a felkészítését, még az első kétszáz közé sem fért be az ATP-ranglistán.

Wimbledoni-, majd US Open-főtábla, bázeli majdnem Cilic-verés, challenger-tornagyőzelmek, Davis-kupa-világcsoportba jutás vezéri szereppel: többek között ez volt Fucsovics Mártonnak 2017. Richter Attila főtitkár reményét fejezte ki, hogy a fiatalok Fucsovics nyomába tudnak majd eredni, az elnök, Szűcs Lajos a szövetség segítségét emelte ki többek között.

Sávolt Attila már hazaköltözőben volt külföldről, amikor megkeresték, hogy vállalja el Fucsovics felkészítését. A tréner elmondta, az első négy-öt hónap ráment az összeszokásra, a teniszezőnek új edzésmódra kellett váltania, újfajta hozzáállást kellett átvennie. – Voltak csörtéink – vallotta be Sávolt. Említette a csaknem tíz hónapig tartó térdsérülést is, amellyel tanítványa küzdött. Az okát sokáig nem tudták megállapítani, de aztán Berkes doktor a Sportkórházból segített, Fucsovics felépült, és elkezdett lépkedni előre.

– Ezután olyan teniszt produkált, amilyet még nem láttam tőle, én pedig azt mondtam, hogy aki ilyet tud, annak muszáj folytatnia.

Sávolt kiemelte, mentálisan is oldottabbá vált a teniszező, és bár becsúsztak vereségek, megfelelő önbizalmat szerzett. Az, hogy végül mégis elment az alacsony színvonalú vicenzai challengertornára számos meccslabdáról elvesztett mérkőzés után, remek döntésnek bizonyult, fordulópont lett az évben. Fucsovics megnyerte a viadalt.

Az edző kifejtette, a ranglistahelyezést továbbra is másodlagosnak tartja, persze a top 100-ba kerülés ettől függetlenül kimondott cél volt. – A jövő év ugyanolyan nehéz lesz, mint az idei, hiszen bent maradni az első százban legalább olyan komoly tett, mint bekerülni oda. Aki itt van, annak a tudása már megvan ahhoz, hogy az első ötvenbe, harmincba bekerüljön. Az én szememben az ő karrierje csak most kezdődik.

Kérdésre válaszolva Sávolt azzal zárta, természetesen együtt marad a csapat, ő edzi tovább Fucsovicsot – a teniszszövetség óriási segítségével, a szervezet lesi minden kívánságukat. Ha holnap Slazenger labdákkal akarnak edzeni, ott várja őket 100 darab, így jellemezte a szövetség szolgálatkészségét.

Fucsovics Márton Sávolt Attilának köszönte meg elsőként az előző két évben elért, kiemelkedő eredményeket, meg is ölelte a fiatal trénert nyomatékul, picit el is érzékenyült, megremegett a hangja. Persze az összes edzőjének, a barátnőjének, a szövetségnek is járt a köszönet és persze a lapogatás Richternek, Szűcsnek. A sportoló elárulta, szeretne visszaadni valamit a fiatal teniszezőknek abból, amit ő kapott, pénzügyileg szeretné majd támogatni a hazai utánpótlásképzést.

A legkiábrándítóbb kudarcaként az ötszettes US Open-vereséget említette Nicolas Mahut ellen az első fordulóban, a legszebb emlék persze a Davis-kupa-győzelem az oroszok ellen és a világcsoportba jutás. Az idei sikerek nyomán Fucsovics jövőre három Grand Slam-tornán is alanyi jogon részt vevő lesz a főtáblán.

A jövőről annyit árult el: most egy hét pihenő jön, amire egy éve vár, majd három-négy hetes felkészüléssel melegít 2018-ra. Az évet Indiában kezdi, onnan utazik az Australian Openre, s onnan fordul rá a belgák elleni februári David-kupa-összecsapásokra. A telet egy magyarországi challengertornával zárja.