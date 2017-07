Fürjes szerint kétszer ekkora is lehetett volna a vizes vb költségvetése

A kiemelt beruházások kormánybiztosa, Fürjes Balázs a Magyar Idők keddi számában beszélt arról, mi várható a vizes világbajnokság után. Mint mondta, a Duna Aréna 12 ezer férőhelyét, a 6 ezres ideiglenes lelátó leszerelésével (ezt a Hungexpo területére viszik, ahol P+R parkolóház épül a segítségükkel) megfelezik. Ez szerinte elég lesz, hogy hazánk minden évben rangos nemzetközi versenyeket rendezzen. Az is kiderült, a teljesen felújított Dagály strandfürdő 2018 májusában nyílik majd meg, ám a többi versenyhelyszínt már most használatba veheti a lakosság is.

„A vb előmozdított olyan beruházásokat, amelyekkel régóta adósok voltunk. Budapest szebb, jobb, élhetőbb város lett. Ami felépült, az itt marad: a Duna Arénát, a teljesen felújított Hajós Alfréd- és a Császár–Komjádi-uszodát a gyerekek úszásoktatására, a további versenyekre, szabadidős sportra is megnyitjuk” – mondta Fürjes, hozzátette, felújított Margitsziget és az angyalföldi gátszakasz is ebbe a kategóriába tartozik.

Persze a világbajnokság 30 milliárd forintról 130 (egyes adatok szerint 170) milliárdra ugró költségeit is megemlítette, szerinte a beruházásokra fordított összeg a következő 2-3 év során sem fog hiányozni, ugyanakkor hibás nézőpontnak tartja, hogy a halogatott fejlesztésekkel pénzt spórolt volna meg az ország. Úgy véli, egy korábbi, konzervatív becslés alapján sem haladta volna meg a kiadások összege a költségvetés fél százalékát három éven keresztül. Erre pedig fedezetet nyújtott a gazdasági növekedés.

Kiemelte: a bevételi többlet segítségével képes lett volna a kormány fedezni ezt az összeget úgy, hogy máshonnan nem kellett volna forrást. „A valóság pedig úgy hozta, hogy a világbajnokság a fenti tervezett költségnek csak a felébe került, a végösszeg az éves költségvetés negyed százaléka” – emelte ki.

A lapnak jelezte, csak az a kiadás minősül a vb költségének, amelyik a rendezvény nélkül fel sem merül, és a vb után nem hasznosul, úgymint az ideiglenes, az esemény után elbontott eszközök, a szervezés és a megnyitó költségei.

„Ha így számolunk, a vb-hez szükséges befektetés évente az állami költségvetés 0,1 százalékát sem érte el, ami három év alatt összesen nagyjából 45-50 milliárd forint. Ez a befektetés jócskán megérte és bőségesen megtérül” – világított rá a számításokra Fürjes.