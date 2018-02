Futsal: Dróth Zoltán hazatér

Voltak kérői Olaszországból, Spanyolországból, és a hosszabbítás is képben volt Almatiban, kazah világsztár csapatánál, mégis hazatér Dróth Zoltán, Magyarország első számú futsaljátékosa, a választása pedig a szombathelyi Haladásra esett.

– Márciusban várjuk a második kislányunkat, ez volt a döntő – fogalmazott az M4 sportköztévé stúdiójában péntek reggel Dróth. A futsalos elárulta, lehetőségként felmerült a Győr, de tavasszal a kisalföldieknél az európai final four van a fókuszban, és ő abban nem szerepelhet – ugyanis kazah csapatával már pályára lépett a rangos sorozatban –, ráadásul az ETO már a Magyar Kupában sem érdekelt.

Egy régebbi gólösszeállítás Dróthtól:

Dróth elmondta azt is, amióta két éve kiigazolt, az idő tekintélyes részében egyedül volt, ingerszegény környezetben, ami szintén szerepet játszott abban, hogy hazatért. Az is igaz, nagyon várják vissza, amit jelképez, hogy csak kölcsönbe engedték el Magyarországra.

A futsalos korábban a válogatottságot is lemondta a kazah kaland miatt, ám most ez a dosszié is kinyílt: „meglátjuk”, kommentálta, majd kifejtette, szeretne újra címeres mezt húzni.

A Haladás a 3. helyen áll a magyar bajnokságban, de csak kevéssel lemaradva, így még akár bajnokok is lehetnek a vasiak Dróthtal, akire a város hosszabb távon is számítana, oktatóként, edzőként.