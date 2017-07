Gazdára talált a vizes vb első két aranya, Seszták forintosította a viadalt

Három nappal a 17. FINA vizes vb előtt bemutatták a versenyzők vágyai netovábbját, a budapesti világesemény érmeit, ezekből kerül a remények szerint minél több a magyar nyakakba. Az esemény súlyának megfelelően ígérte magát a FINA általános igazgatója, Cornel Marculescu és a vizes sportok nemzetközi szövetségének alelnöke, Gyárfás Tamás is. Volt azonban egy meglepetésvendég, akiről a sajtó nem tudott, ez pedig a FINA első embere, Julio Maglione volt, aki elé csak Seszták Miklós fejlesztési miniszter lépett be, hogy megadja az éremismertető alaphangját – „természetesen” egy szót sem beszélt az érmekről.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

– Ráfordultunk az utolsó hosszra, történelmet írunk ezekben a percekben – érzékeltette hatásosan a napokat, amelyekkel kezdődően hazánk az év egyik legfontosabb világeseményének otthona lesz, a szokásos hat helyett mindössze két év felkészülési idővel, Mexikó visszalépése után. A vb szervezőbizottságának elnökeként nyilatkozó Seszták az eseményen szintén részt vevő Fürjes Balázs kiemelt kormányzati beruházásokért felelős biztossal párban nem győzött már előre elnézést kérni a vb miatti közlekedési nehézségekért, de mindketten kiemelték, a világbajnokság az az apropó, amitől Budapest annyi „régi adósságát törlesztette”.

– Ez az esemény az összefogásról, a magyarok tehetségéről és a betartott ígéretekről szól – nyomatékosította Seszták, aki szerint a miénk lesz a történelem leghangulatosabb vizes vb-je, amelyen keresztül több milliárd tévénéző ismerkedhet meg a Duna mindkét partjával, illetve a Balatonnal.

Ennyibe kerül és kész

Igyekezett azt is leszögezni, a vizes vb költsége a rendezés elnyerése óta 46,4 milliárd forint, nem több és nem kevesebb, ebben benne vannak a rendezési ráfordítások, az ideiglenes beruházások, a nyitó- és zárórendezvény, más nincs – a bő 84 milliárd forint a vb nélkül is szükséges beruházásokra fordult, ilyen a Duna Aréna, az uszodai fejlesztések, a rakparti felújítások és más egyebek. Fürjes még azt is bátorkodott elmondani, tíz magyar érmet, öt aranyat vár Budapestről és Füredről.

Eme szerény bevezető után következhetett Maglione elnök, aki a világ egyik legcsodálatosabb országának nevezte hazánkat, és úgy érzi, a miénk lesz az eddigi legjobb vizes vb, vélekedése szerint pedig akár a kazanyi 2015-ös 6,8 milliárdos „odakapcsolási” rekord is megdőlhet.

Az érmek Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

A szám egyébként el is várható, hisz a 2020-as olimpián már 49 számban hirdetnek bajnokot úszásban – például Kapás Boglárkának jó hír, hogy 1500 gyorson is –, ezzel pedig a legmagasabb éremszámot „elvivő” olimpiai sportág lett.

Marculescu főtitkár szerint is a nézettség lesz a legfőbb fokmérője a világbajnokságnak, és külön előre üdvözölte az augusztusi veterán-vb résztvevőit, akik 9400-an 3,4 millió eurós hasznot hoznak majd hazánknak.

A legrövidebb beszédet Gyárfás Tamás FINA-alelnök tartotta, aki mindent köszönt mindenkinek, jelezve, majd az eredményeknek kell beszélniük önmagukért.

Seszták máris odaadott két aranyat

Egy szűk óra után négy hostess behozta az érmeket, amelyeket az Ördögh László vezette Graphase Design Studio tervezett: a Balatonon átadandó érmeken a Balaton sziluettje, a budapesti medálokon a Duna budapesti vízrajza látható, a kör alakú érmek kinézete teljesen letisztult.

Seszták – úgy tűnik –, még nem szerepelt eleget, gyorsan lekapott a hölgyek tálcájáról két érmet, és ráaggatta Maglione és Marculescu urak nyakára, az uruguayi és a román himnuszt azonban nem játszották el.