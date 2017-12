Görbiczék a világ talán legjobbja ellen kezdik a világbajnokságot

Mivel a 2012-es Eb-bronz óta minden női világversenyt csalódással zártunk, Pálinger Katalin, a 2000-es évek sikercsapatának kapusa – immár a szövetség alelnökeként – nem véletlenül fogalmazott úgy a most kezdődő vb előtt: „Remélem, hogy visszatalál az országra az a várakozás, amely régen jellemezte a női világversenyeket.”

A női válogatottért felelős vezetőként úgy látja, idén rengeteget fejlődött a nemzeti csapat. Nagy baj lenne, ha nem így látná, hiszen Kim Rasmussen, a másfél éve kinevezett szövetségi kapitány elsősorban az ő találmánya. Pálinger Katalin a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, a kiugró eredményt jövőre várja az együttestől, de jó érzései vannak az idei, németországi világbajnoksággal kapcsolatban is.

Mindjárt a címvédő Norvégia ellen kezdünk szombaton, amely az elmúlt tizenkét évben jelentős erőfölényt harcolt ki magának a mieinkkel szemben. Ennek egyik jele, hogy legjobb játékosai ellepték és BL-győzelmekhez segítették a Győrt; az egyik oka pedig az, hogy arrafelé a klubsikereket alárendelik a nemzeti csapat érdekeinek.

„Elképesztő sebességgel játszanak, így nagyon jól szét tudják szedni a védőfalat” – mondta lapunknak az északi favoritról Bíró Blanka, a válogatott kapusa.

„Őket is segítheti, de minket is, hogy jól ismerjük egymást – tette hozzá kérdésünkre az átlövő Klivinyi Kinga. – Tudjuk például, hogy Nora Mork mennyire gólerős, de azt is, hogy a védekezés a gyenge pontja. A csoportban a második-harmadik helyet céloztuk meg, így valószínűleg a spanyolokkal vagy a románokkal játszanánk a nyolcaddöntőben. A spanyolok nincsenek akkora formában, mint korábban, a románoknak pedig szívesen visszavágnánk a tavalyi Eb-n kapott nyolcgólos vereségért. Azt nem mondom, hogy velük akarunk játszani, de ha úgy hozza a vb, hát úgy hozza.”

A tapasztalat alapján az aranyesélyeseket a torna elején könnyebb legyőzni, de a vasárnapi, svédek elleni csata sem lesz sokkal könnyebb, mint a szombati. Rasmussen kapitány pedig azt is meg akarja oldani közben, hogy a csapat friss maradjon jövő hét végére is. Ígérete szerint sokat cserél majd, mind a tizenhat kerettagot játszatja, ami valóban előrelépés a korábbi, elavult nézethez képest, amely szerint a cserék azért cserék, mert nem lehet annyira bízni bennük.

Ellenfeleink, B csoport, Bietigheim-Bissingen. Szombat 20.30: Norvégia, vasárnap 18.00: Svédország, kedd 14.00: Argentína, csütörtök 14.00: Lengyelország, péntek 18.00: Csehország. A csoport első négy helyezettje jut a lipcsei nyolcaddöntőbe.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.02.