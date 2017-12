Gyatrán kezdték a vb-t Görbiczék

Senki sem számíthatott arra, hogy a női válogatott sziporkázó játékkal múlja felül a világ- és Európa-bajnoki címvédőt a szombati vb-nyitómeccsünkön. Arra viszont, hogy a norvég hölgyek bohócot csináljanak Kim Rasmussen csapatából Bietigheimban, előzetesen kevesen gondoltak, főleg azok után, hogy a világbajnokságot megelőző Möbelringen Kupán percekkel a vége előtt még döntetlenre álltunk. Norvégia ezúttal is megmutatta, magas tét mellett hihetetlenül fegyelmezett, csaknem tökéletes játékra képes.

A Győr csillaga, Nora Mörk összeszedte magát közelmúltbeli mentális mélypontja nyomán – illetéktelenek feltörték a mobilját, és feltöltötték a világhálóra meztelen fotóit – vezetésével az északiak 21 góllal terhelték meg a kapunkat 11 ellenében. Rasmussen húsz perc alatt kétszer is időt kért, hiába. Nálunk egyedül Háfra Noémi ért el négy találatot, kínosan nagy volt a különbség, a vége 30-22 oda. Mentális felkészültségünkről mindent elárult, amit dán mesterünk meccs utáni nyilatkozatában kiemelt: abból a taktikából, amit előzetesen megbeszélt a csapattal, szinte semmit sem tartottak be a mieink az első félidőben.

Így hát önbizalmnövelő győzelemre készült a magyar válogatott a szombati vereség után, miképp az ellenfél Svédország is, ők a lengyelektől kaptak ki az első napon. Az érdi átlövő Klivinyi Kinga négy lövésből négy góllal kezdett 12 perc alatt, heteseket harcolt ki, de 7-7 után a svédek újítottak. Görbicz és Kovacsics is rontott büntetőt, Kovács Anna viszont egyet sem, 3/3-as mutatóval zárta az első félidőt. Odaát a szintén Érden játszó Roberts és Hagman voltak a legjobb góllövők. Bíró Blanka szédületes teljesítményt nyújtott, negyven százalék feletti védési mutatója világklasszisra utal, ha ő nincs, a második játékrész elején el is megy a meccs, így csak hárommal mentek el a svédek. Klivinyi hálószaggató bombával fújt ébresztőt, ám rövid időn belül Mayer Szabinát és Kovacsicsot is kiállították (16-20). Így a ziccereket, heteseket védő Bíró Blanka mentális erejéből nem tudtak meríteni a társak. Kivétel volt ez alól Schatzl Nadine, a Ferencváros balszélsője, aki négy gólt is berámolt a hajrában.

A magyar válogatott a végén két beállóval próbálkozott, de újfent bebizonyosodott, amit az elmúlt évek világversenyein már oly sokszor megállapíthattunk: minőségi beállós híján esélytelenek vagyunk. Újabb megérdemelt vereséget szenvedett a magyar csapat (22-25), leginkább a gyatra támadójátékának köszönhetően, ennyi lőtt gól mellett csak kiemelkedő védőmunkával lehetne meccseket nyerni. Kedden 14 órakor a csoport leggyengébbjével, Argentínával mérkőzünk.

Kim Rasmussen szövetségi kapitány és Görbicz Anita csapatkapitány szerint is azért kapott ki a magyar női kézilabda-válogatott, mert túlságosan sok könnyű gólt engedett ellenfelének, Svédország együttesének. „A svédek elsősorban a gyors ellentámadásaik végén szerzett találataiknak köszönhetik a győzelmüket. Túlságosan sok könnyű gólt engedtünk nekik, ők pedig kihasználták ezt” – nyilatkozta a dán edző. Hozzátette, a magyarok visszafutásaival többször is probléma volt, és más hibákat is vétettek szoros állásnál. A magyar válogatott szombaton a norvégoktól elszenvedett vereséggel kezdte a tornát. Görbicz Anita úgy fogalmazott, nem erre számítottak, bár már a felkészülés során is hangsúlyozták, hogy az argentinok, a csehek és a lengyelek elleni meccsek lesznek a legfontosabbak. „Ettől függetlenül persze minden mérkőzést meg akarunk nyerni. A norvégok ellen a rossz első félidőt követően sikerült egy jobb második felvonást produkálnunk, ma pedig a svéd csapatot meg kellett volna vernünk” – szögezte le a Győri Audi ATO KC tapasztalt kézilabdázója. Mint kifejtette, a svédek rutinosabbnak bizonyultak, mert a magyarok olyan apró hibákat követtek el, amit ilyen szinten nem szabad, főleg egy világversenyen nem. „Visszarendeződési hibák miatt könnyű gólokat kaptunk. Rossz csere, rossz befutás, ezt nem engedhetjük meg magunknak egy komoly ellenféllel szemben, mert láttuk, hogy megbünteti. Nem sikerült gyors indítások után könnyű gólokat szereznünk, nekik viszont igen” – vélekedett. (MTI)

Bajnokok Ligája

Miközben a kézilabda-rajongók egyik szemüket a női vb-re szegezik, a másikat a férfi Bajnokok Ligája-küzdelmeken tartják. A Pick-Szeged és a Telekom Veszprém is otthon szerepelt szombaton. A Tisza-partiak alatt tovább repedt a palló, harmadik vereségüket is elszenvedték odahaza (24-25), a Nantes és a Löwen után ezúttal az idáig nyeretlen lengyel Plock pofozta Carlos Pastor csapatát. Miután a hazai bajnokságban a nem túl acélos Budakalász ellen is döntetlent játszott a múlt héten a Pick, Csányi Sándor tulajdonos lassan elgondolkozhat a személycseréken, legyen szó akár a stábról, akár a játékosállományról. A BL-továbbjutásról szőtt álmok lassan szertefoszlanak.

A veszprémieknél nem ilyen nagy a baj. A gyengécske Aalborgtól egy hete elszenvedett kudarc után ki akarták köszörülni a csorbát saját arénájukban. Ráadásul korábban a világválogatottal egyenértékű PSG is oda-vissza elverte őket, így 22 éve nem látott rossz sorozatot kellett megtörni a lengyel Kielce ellen. A beállós Andreas Nilsson elképesztő formában hajigálta a gólokat, nyolcnál állt meg, és mivel Momir Ilic és Lékai Máté is berámolt összesen tíz találatot középről, odaát hiába tündökölt Uros Zorman és Michal Jurecki, 31-26-ra a Veszprém nyert. A bakonyiak ezzel harmadikok a csoportjukban.

