Gyerekekre felosztva is lehet maratont teljesíteni

Ha valaki inspirációra, bátorsággyűjtésre, netán meghatódásra vágyik, szívből ajánljuk, látogasson el egyszer az október közepi Budapest-maraton utolsó métereihez az Ötvenhatosok terére, ahol három és fél órán át figyelheti, miként lépik át a futók a célkaput 42 kilométer küzdelmes megtétele után. Van, aki diadalmasan felemeli a kezét, más a földre rogy; akad, aki megpróbál egy utolsó sprintet kivágni vagy kézenállásban beérkezni; van, aki mosolyogva integet egy kürtőskalácsjelmez leple mögül, netán kisgyermekei kezét fogva ér be, de mindről árulkodik: órási tettet vitt véghez, amire hosszú ideje készül, és amire egész életében büszke lehet.

Pláne azok, akik a vasárnap megrendezett 32. Spar Budapest-maratonon először élhették ezt át. Csaknem ezren voltak ők, köztük kerestünk olyan példákat, akik bárkinek motiválók lehetnek. Hajdú Katalin 38 évesen, három gyermek édesanyjaként vágott bele a felkészülésbe, amit az sem könnyített meg, hogy sokat túlórázik.

Hajdú Katalin az éremmel a nyakában Fotó: A szerző felvétele

– A hét két napján is tizenkétórázom, emellett próbáltam tartani a három hétközi és az egy hosszabb, hétvégi edzést. Általában esténként, a munka és az otthoni teendők elvégzése után futottam, a férjem vigyázott a gyerekekre, bár a legkisebbet sokszor babakocsival toltam magam előtt, hétvégén pedig mindig elkísért a lányom biciklivel – mesélte a célba érkezése után.

Elárulta azt is, eleinte volt, aki őrültségnek tartotta a vállalkozását, de aztán a családtagok is megtapasztalták, hogy mindig mosolyogva, energiával feltöltődve ér haza. – Amikor elmegyek és futok, az az én időm.

Máshova nem járok el, ez az, ami kikapcsol, ettől tudok teljes értékű családanya is lenni.

Nekem ez kell – jelentette ki Hajdú Katalin, aki tegnap bő öt óra alatt ért célba. Elmondása szerint 10-10 kilométert egy-egy gyermekéért futott, a maradék 12-t pedig a komplett családért.

De az első maratonisták között szintén különleges a 66 éves Szaniszló József és nála 11-gyel fiatalabb felesége, Ildikó története, akik 34. házassági évfordulójukon debütáltak. Ám végül csak Ildikó ért célba, Józsefet négy talpgörcs is megállásra kényszerítette, a 35. kilométernél kénytelen volt felszállni a mezőny végét kísérő záróbuszra.

Az „őszi nyárban” amúgy többen is rosszul lettek, még ha az útvonalon elhelyeztek is tizenkét frissítőpontot, a célban pedig vízpárát spricceltek a befutókra, amit a 20 fokos melegben kifejezetten igényeltek is a résztvevők. A „futás hétvégéjének” távjaira rekordszámú, összesen 31 920 nevezés érkezett, közte 81 országból ötezer külföldi. 42 195 métert megtéve az idén 5412-en értek célba, a leggyorsabb 2 óra 20 perc és 21 másodperces idővel Józsa Gábor volt, aki tavaly 87. lett az olimpián, de a Rióban kajakban két aranyérmet nyerő Szabó Gabriella is futott a Magyar Hospice Alapítvány négyfős maratonstafétájának egyik tagjaként.

Kozma Dominik átadja a stafétát Bernek Péternek Fotó: MÖS/Fekete Dániel

Három úszónk, Bernek Péter, Kozma Dominik és Verrasztó Dávid, valamint az olimpiai bajnok kajakozó, Dombi Rudolf szombaton a 4×2 kilométeres V4-váltóban a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet mezében buzdított az adományozásra, a 600 méteres családi futáson pedig három kislányával részt vett a háromszoros ötkarikás aranyérmes vízilabdázó, Kiss Gergely is.

Eredmények

32. Spar Budapest-maraton

Férfiak:

1. Józsa Gábor (MAC) 2:20:21 óra

2. Csere Gáspár (BEAC) 2:21:02

3. Jenkei Péter (Vasas) 2:22:18

Nők:

1. Szabó Tünde (PVSK) 2:42:47 óra

2. Staicu Simona (Dunakeszi VSE) 2:51:41

3. Gulyás Vera (DSC-SI) 2:56:06

Theodora 30 km, győztesek

Férfiak:

1. Varga Dániel (ELTE SE Sashegyi Gepárdok) 1:52:01 óra

Nők:

1. Szabó Nóra 2:01:40 óra

Actimel 10 km, győztesek

Férfiak:

1. Michael Marantelli (ausztrál) 31:11 perc

Nők:

1. Horváth Karolina (Csepeli DAC) 38:25 perc

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.16.