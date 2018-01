Haldokló fideszes sportágacska: a műtét sikerült, a beteg meghalt?

„Nagy megtiszteltetés érte a magyar műugrósportot. Először választottak be magyar kandidálót a FINA Műugró Technikai Bizottságába Kelemen-van de Konijnenburg Ildikó MMSZ-alelnök asszony személyében” – e fantasztikus hír várja a műugrószövetség honlapjára látogatókat. A büszkeségre okot adó történés azonban – üröm az örömben – korántsem friss, a Márton-napi közlés ráadásul a honlap utolsó frissülése, ami után kérdések merülnek fel az emberben. Némi kutakodás után arra jutni: Magyarországon a profi műugrásnak – közvetlen fideszes felügyelet alatt – befellegzett.

Olvasóink talán emlékezhetnek rá, tavaly tavasszal edzésriportot készítettünk az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm Lizájával, az iskolájában kitűnő tanuló Hais Dorottyával; a korosztályos műugróbajnok sikerein (is) felbuzdulva megtelt a legfőbb hazai edzőközpont, a margitszigeti Buborék, a gyerekek egymás mögött sorban állva ugráltak lefelé a ruganyos deszkákról, úgy látszott, a sportág jövője biztosított.

A 2017. december 16–17-re kiírt korosztályos országos bajnokságot viszont nem tudták megrendezni, a sportági személyi infrastruktúra ugyanis kevéssel korábban összeomlott. Mint az Utánpótlássport.hu december 14-én szembejött cikkéből kiderült, a kiírt ob előtti utolsó

versenyeken már maguk az érintett rivális edzők pontozgatták az ugrásokat, a bíráskodásba még a versenyiroda vezetője is be kellett, hogy szálljon.

Ezen állapotok között a Magyar Műugró Szakszövetség nem vállalta, hogy megrendezzék az ob-t, noha tűzoltásként még azzal is próbálkoztak, hogy a kluboktól kérnek a versenyt lebonyolító szakembereket. Az MMSZ főtitkárának, Simon Tamásnak akkori, a sportportálnak küldött indoklásából kiderült, „a beérkezett felajánlások alapján a felelős megrendezéshez nem állt rendelkezésre valamennyi feltétel, különösen aggasztó a gyakorlott versenyiroda-vezető hiánya”.

Simon akkor azt is közölte,

a vizes vb után szétszéledtek élversenyzőink, és az állandó versenyszervezők is „befejezték tevékenységüket”.

Világos, hogy – mint Simon is mondja – ez a helyzet egy 20 éves lejtmenet következménye, viszont tény, ezeken a viszonyokon már harmadik éve finoman szólva sem tud úrrá lenni a sportág tetejére tett pártkáder, Tuzson Bence – ő a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős fideszes államtitkára. Az élsportba a pénzt két kézzel szóró kormányzat erős embere vezetésével korábban még képes volt rá, hogy „akár a víz alól is” versenyszervezőket, bírókat biztosítson a magyar műugró-ob-re, idén azonban – általános sportági megrökönyödésre – ez nem sikerült, pedig a vizes vb-n itt volt mindenki, akit leköthettek volna a kétnapos versenyre. A felszínen közben „minden egyre gyönyörűbb”, a Duna Arénában – Európában utolsó előtti országként… – végre Magyarországon is van fedett téli-nyári edzőhely, és a kritizálni merészelő (erről később) kormányközeli Magyar Időkben Tuzson szeptemberben Gödnek is ígért egy ugrómedencét; kérdés azonban, a bizonytalan helyzetben ki fogja ezeket a létesítményeket megtölteni, ha a sportoló fiataloknak nem rendeznek versenyeket!?

No de: az üres gödör alján is van mit elosztani.

A kormány számára annyi mindent megoldó – például olimpiai megvalósíthatósági tanulmányt is író – PricewaterhouseCoopers hangyaszorgalommal készíti az új tízéves sportági stratégiát,

edzők, egyesületi vezetők bevonásával. És ha bírókat, versenyszervezőket biztosítani nincs is kapacitás a szövetségben, Simon beszámolója szerint a vizes sportok európai szövetsége (LEN) által szervezett edzőképzést az MMSZ azért elvállalta. Ezt és a bíróképzés tervét a Magyar Nemzetnek is megerősítette a főtitkár, részleteket azonban nem mondott.

Simon a fent említett közleményben arról is értekezett, hogy „pályafutásukat befejező versenyzők” is szerepet játszanak a történetben, ezért rákérdeztünk, ki vonult vissza, ugyanis mintha senkit sem értesítettek volna, hogy bárki is befejezte volna az ugrást a vizes vb-vel.

„Az elmúlt évek legeredményesebb versenyzői Kormos Villő és Reisinger Zsófia. Utóbbi Nagy-Britanniában dolgozik, utolsó versenye a riói olimpia előtt volt. Kormos és Fazekas-Gondos Flóra a vb óta nem versenyzett, és nem tudunk versenyen való aktív részvételükről. Hivatalosan valóban még nem jelezték visszavonulásukat”

– adott némileg kitérő, de sokat sejtető választ lapunknak Simon. Hogy más is lehet a vizes vb-n azért mégiscsak leszerepelt (a Gondos, Kormos duó 3 méteren 17. lett a 19 indulóból) legjobbjaink háttérbe vonulása mögött, arról a sportágra rálátó forrásaink úgy vélekednek,

a Magyar Időkben a vb műugrónapjai után megjelent, Dobtak egy hátast címet viselő publicisztika nagyobb felháborodást válthatott ki a válogatott edzője, Haász Katalin és csapata háza táján,

illetve a versenyirodát működtet Kormos szülők is kivonultak a sportágból. Ugyanakkor arra a sportági berkekből sem találunk választ, miért nem tett semmit a szövetség azért, hogy a július és december közötti hónapokban biztosítsa az ob megtartását, de amellett, hogy Kormosék talán az utolsó pillanatban „szálltak ki”, az is lehetséges, hogy a Haász-csoport nem akart „trónfosztást” egy decemberi országos bajnokságon. Utóbbit erősítheti, ha a Buborékból származó értesüléseink igazak:

Haász a vizes világbajnokság után nem igazán tartott edzést…

(Haász Katalint hetekkel ezelőtt kerestük, hogy adjon felvilágosítást egy-két kérdést illetően, de nem állt rendelkezésünkre.)

A műugrófőtitkár lapunknak egyébként egy reménysugárt is felvillantott: a 2017-es, korosztályonkénti országos bajnokságot március 3–4-én pótolják a Margitszigeten, ehhez jelenleg is zajlik a versenyirodában dolgozó önkéntesek képzése, beleértve a versenyiroda vezetőit is, s tartalékcsapatot is kialakítanak. Az „edző-bíróktól független” bírói csapat összeállítása folyamatban van, és mint arra korábban is volt példa, külföldi pontozók is lesznek. Az ob elhalasztásával a Haász-csoport nem vállalt túl nagy kockázatot (más kérdés, hogy mi történt azokkal a feltörekvő műugrókkal, akik az ob elmaradásáról csak kevéssel előtte szereztek tudomást...), fél év alatt ugyanis kiképezhető – papírral együtt – a sportági versenyrendszer fenntartásához szükséges, kellő számú szakember.

Az amúgy könnyen belátható, hogy a szövetség decemberben nem akart „pontozási botrányba” keveredni, amire azért nem kis esély volt, figyelembe véve, hogy a sportág szereplői érzékelik a feszültséget az egy légtérben edző különböző klubok között. Persze az Eb-kvalifikáció miatt mindenképp sürgető volt, hogy megrendezzék az ob-t; hamarosan talán a honlapon is frissülnek az információk.