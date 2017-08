Hanga sorsa eldőlt, irány Barcelona!

A távirati iroda a spanyol AS sportlapra hivatkozva közölte kedden, hogy Hanga Ádámot leigazolta a Barcelona kosárlabda csapata. A katalán klub 500 ezer eurót ajánlott fel a magyar játékosért, amelyet a Vitoria elfogadott, így a magyar válogatott játékos a következő három évben a Barcát erősíti.

Ezzel lezárult a többhetes Hanga-saga, az átigazolásra ugyanis nem keveset kellett várnia a játékosnak és a sajtónak. Még július elején írtunk róla, hogy a hátvédért három évre 7,5 millió eurós ajánlatot tett akkori csapatának, a Baskonia Vitoria Gasteiznek a Barcelona. A baszk csapatnak öt napja volt, hogy tartsa ezt, ami megtörtént. Eközben Hanga végig abban reménykedett, hogy akár az NBA-be is eljuthat, ugyanis még 2011-ben szerezte meg a tengerentúli játékjogát a San Antonio Spurs csapata. Erre csökkentek az esélyei, ugyanis a Spurs időközben megszerezte Rudy Gayt a Sacramentóból, ezzel a San Antonio elköltötte azt a pénzt, amit Hangára szánhattak volna. A játékos márciusban azt nyilatkozta lapunknak, hogy most vagy soha: vagyis, ha most nem igazol az NBA-be, utána már nem lesz esélye többé erre.

Véleményét erősíti, hogy idén őt választották a legelőkelőbb európai kupasorozat, az Euroliga legjobb védőjévé, a spanyol bajnokságban pedig kis túlzással minden héten bekerült az álomcsapatba. Ha ilyen formában sem kell az amerikai ligába, akkor lehet, hogy tényleg le kell mondania erről a lehetőségről.

A Baskonia és a Barcelona közötti kötélhúzás kedden lezárult, a baszkok elengedték legjobbjukat. Új csapata 18-szoros bajnok, és kétszer nyert Euroligát, legutóbb 2010-ben, a Real Madrid mögött a második legsikeresebb spanyol csapat.

Hangára természetesen a magyar válogatott szövetségi kapitánya is számít, hiszen az ő hathatós segítségével harcolta ki 18 év után az Eb-szereplést a nemzeti csapat. Ugyanakkor addig nem csatlakozhatott a tornára készülő kerethez, amíg nem írta alá új szerződését. Eredetileg a keddi sajtónyilvános edzésen vele is interjúzhattunk volna, de reggel lemondták a részvételét a fenti okból. Innentől viszont ez az akadály elhárult, Hanga csomagolhat, és már a szeptemberi Eb-re összpontosíthat.