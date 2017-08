Három évre szerződött a Barcelonához Hanga Ádám

A klubváltás véglegesítését budapesti sajtótájékoztatón kedden jelentette be Lóránt András, a magyar válogatott játékos menedzsere. Hozzátette: Hanga szeretett volna az NBA-ba igazolni, de miután ez meghiúsult, az volt a kérése, hogy Spanyolországban maradjon.

„Ennél jobb váltás nem is történhetett volna” – jelentette ki a 28 éves kosárlabdázó, akinek a szerződésében szerepel NBA kilépési opció, ennek a részleteit azonban a menedzsere nem kívánta elárulni.

Hanga kifejtette: a Barcelonánál az a cél, hogy a csapat bejusson a bajnokság és a Spanyol Kupa döntőjébe, az Euroligában pedig a Final Fourba. Először azonban az Euroliga legjobb védőjének választott kosaras szerda reggel elutazik a magyar válogatottal a lengyelországi tornára, melyen a jövő csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságra készül a nemzeti csapat – írja az MTI.

Ezzel lezárult a többhetes Hanga-saga, az átigazolásra ugyanis nem keveset kellett várnia a játékosnak és a sajtónak. Még július elején írtunk róla, hogy a hátvédért három évre 7,5 millió eurós ajánlatot tett akkori csapatának, a Baskonia Vitoria Gasteiznek a Barcelona. A baszk csapatnak öt napja volt, hogy tartsa ezt, ami megtörtént. Eközben Hanga végig abban reménykedett, hogy akár az NBA-be is eljuthat, ugyanis még 2011-ben szerezte meg a tengerentúli játékjogát a San Antonio Spurs csapata. Erre csökkentek az esélyei, ugyanis a Spurs időközben Rudy Gayt választotta a Sacramentóból, ezzel a San Antonio elköltötte azt a pénzt, amelyet Hangára szánhatott volna. A játékos márciusban azt nyilatkozta lapunknak, hogy most vagy soha: vagyis ha most nem igazol az NBA-be, utána már nem lesz esélye többé.