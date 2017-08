Három hónapig volt magyar a kosaras DeAndre Kane: inkább fizet, nem keveset

Mint a BB1.hu írja, szerdán megérkezett Tel-Avivba az amerikai kosaras, aki a nyáron megkapta a magyar állampolgárságot, nem titkoltan azzal a céllal, hogy a kolozsvári Európa-bajnokságon tudjon segíteni a válogatottnak. A játékos azonban a Maccabihoz csatlakozott, a nemzeti csapat helyett, tette ezt úgy, hogy a szerződését elsősorban európai útlevelének köszönheti.

A szakportál kénytelen megállapítani, hogy egyébként azzal az indokkal nem csatlakozott a nemzeti csapathoz, hogy veszélyeztetett terhes a felesége. „Az más kérdés, hogy izraeli útjában mindez nem zavarta.”

Valóban így van. Amikor múlt csütörtökön a Magyar Nemzet munkatársaiként Kecskeméten, a válogatott edzésén jártunk, rákérdeztünk Stojan Ivkovic szövetségi kapitánynál, most akkor hol van Kane. A szakvezető utalt arra, hogy veszélyeztetett terhes feleségére hivatkozik az amerikai, akinek akkor már egy hete a többiekkel kellett volna lennie. Ezt akkor le is írtuk, azt már nem akartuk, amit Ivkovic inkább csak „barátilag” mondott, hiszen ekkor még számolt azzal, hogy a honosított légiós esetleg mégis betoppan. Egymás között megjegyezte ugyanis,

nem ritka, hogy hasonló esetekben mindenfélét kitalálnak a kiszemeltek, légiósósok. Van, aki előszeretettel arra hivatkozik, hogy meghalt a nagymamája. Mint Ivkovic mondta, egy-egy kosarasnak öt nagymamája is volt a halálesetek száma alapján.

Tavasszal, a szövetség sajtótájékoztatóján vetettük fel először, mennyire szerencsés csapatépítés szempontjából – ráadásul egy sikeres, egységes, az Eb-szereplést tavaly veretlenül, bravúrral kivívó nemzeti csapat esetében – egy olyan játékos meghívása, aki feltehetőleg azt sem tudja, hol van Magyarország.

Szalay Ferenc elnök akkor arról beszélt, a magyar kosárlabdát a jóval nagyobb költségek (40 millió euró kontra 8 millió euró) nem lehet egy klubon keresztül építeni, mint a kézilabdát. Ivkovic kapitány hozzátette akkor, a honosított kosaras nem kap külön pénzt azért, hogy magyar válogatott lesz, alapból ugyanúgy a cipő és a felszerelés illeti meg, mint a többieket,

a vonzerőt számára az európai útlevél jelenti. Ha pedig az állampolgárságát megkapva mégsem áll a válogatott rendelkezésére, neki kell kártérítést fizetnie. (Egyik volt kollégánknak később Ivkovic az összeget is megnevezte, 25 millió forintról beszélt.)

DeAndre Kane június 1-én Szolnokon kapta meg a magyar állampolgárságot. Az eljárást is minősíti, hogy természetesen nem beszél magyarul, a Nemzeti Sportnak adott interjúban legalább őszinte volt és elárulta, gyakorlatilag semmit sem tud Magyarországról.

Kane újabb látogatására most már hiába várunk – bár annyira azért nem vártuk ezt soha. Ivkovic múlt héten Kecskeméten azt is elmondta, valójában húszból egyszer jön be egy hasonló honosítás, Kane-t viszont ő nézte ki, a csoportból való továbbjutáshoz – úgy látta – szükség lesz rá.

Bízzunk benne, hogy erre maga Ivkovic és a csapat cáfol rá szeptember elején az Eb kolozsvári csoportjában. Az együttes jelenleg Varsóban vesz részt nemzetközi tornán, a sportnapilap helyszínen lévő munkatársának a kapitány úgy nyilatkozott:

– Én választottam Kane-t, háromszor járt Magyarországon, kollégáimmal lefolytatott megbeszélései után pozitívak voltak a tapasztalatok, az ajánlólevele is hasonlóan pozitív volt. A korábbi egyeztetések során végig nyitott és normális volt.

Sajnos becsapott minket. Az Európa-bajnoki szereplők közül majdnem mindenki igyekszik honosítani játékost, az esetek többsége hasonlóan zajlik, mint a miénk, tudtuk ezt,

ezért kötöttünk olyan szerződést, amely komoly elvárásokat támaszt vele szemben. Mostantól a jogászok beszélnek.

Mint az NSO-n olvasható, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felkészült a játékossal való szerződéskötés során erre az eshetőségre is, így a megállapodás tartalmaz szankciókat. Hogy ezzel milyen mértékben kíván élni a szövetség, arról az Eb után az elnökség határoz.