Három remek sízőt elveszített a magyar sport

Három versenyzőt elveszít a magyar sísport, bizonyosan örökre. Szőllős Barnabás, Szőllős Benjámin és Szőllős Noa, a Nivelco SE sízői megkapták a nemzetközi szövetség engedélyét az országváltáshoz, így mostantól izraeli színekben indulhatnak. „Átigazolási ügyük” egy banális összeütközésből indult, és a hazai sportérdeket nézve szomorú véget ért.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A fiatalok tavaly egy olyan, a válogatott csapatorvosa, doktor Tállay András által kiállított igazolással versenyeztek, amelyet osztrák sportorvosi alapján állított ki a doki. (Szőllősék Ausztriában edzenek.) Ezt a magyar szövetség (MSíSZ) előbb elfogadta, majd a magyar bajnokság után – amit Barnabás és Benjámin lesiklásban megnyert – rájöttek, hogy mégsem jó. Arra hivatkoztak, hogy nem volt érvényes sportorvosi engedélyük, csak igazolásuk, és előbb tavasszal, majd a fellebbezés után ősszel az eljárási hibák miatt megismételt eljárásban is elmeszelték a sízőket.

Barnabást és Benjámint végül kilenc hónapra tiltották el a versenyzéstől, Noát felmentették, Szőllős Péter, a gyerekek apja, egyben egyesületük vezetője kétéves eltiltást kapott, a klubot egy évre kizárták a szövetségből. Szőllősné Deák Dóra, a versenyzők édesanyja elismeri, hibázott, amikor az osztrák sportorvosit vitte be a szövetségbe, de

ilyen mértékű büntetést doppingvétségért szoktak kiszabni, nem hiányzó dokumentumok miatt.

Az általa indított petíciót az eltiltás törléséért több százan írták alá a magyar síelőtársadalomból.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Érdekes adalék, hogy a válogatott keret orvosa minősítette makkegészségesnek őket, majd az Országos Sportegészségügyi Intézet főigazgatója nyilatkozatban jelentette ki, hogy az EU-s sportorvosi az itthonival egyenértékű. Tállay doktor az eljárás során tett tanúvallomásakor egyenesen azt mondta, hogy

„messze a legtöbbet szűrt gyerekekről van szó. (…) Kb. Liu Shaolin Sándor, és Cseh Laci mennek ennyi vizsgálatra.”

Mindezt a szövetség fegyelmi bizottsága egy 2004-es kormányhatározatra hivatkozva lesöpörte, és úgy látja, a sportolók a magyar bajnokságon sem indulhattak volna, és a NOB-ösztöndíjra sem lettek volna jogosultak. Szőllősék, amikor megtudták, hogy gond van az osztrák engedéllyel, elmentek magyar sportorvosit csináltatni, de ezt már nem fogadta el az MSíSZ.

A furcsa ügynek fontos mellékszála is van. Szőllős Péter, a Nivelco elnöke, a három síző édesapja a szerintük aggályos pénzelosztási rendszer miatt – az állami támogatás zöme Miklós Editre és a horvát gyökerű Samsal Daliborra megy el – szeretett volna betekinteni a szövetség könyvelésébe és egyéb irataiba, de ezt több hónapos próbálkozás után sem hagyták neki. Emellett az alapszabályt és az elnökségi határozatokat sem találta a szövetség honlapján, így betelt nála a pohár, és az ügyészséghez fordult. Ezt követően született meg az első eltiltásról szóló döntés, így joggal juthat bárki arra a következtetésre, hogy a szövetség pénzügyeivel kapcsolatos kíváncsiság kiváltotta bosszúról van szó. A szövetség korábbi érdeklődésünkre természetesen cáfolta ezt.

Szőllős Barnabás (balra) és Benjámin (jobbra) az idei olimpián már biztosan nem fog elindulni Fotó: Szőllős Péter

Szőllős Barnabás a 2016-os ifjúsági olimpián az eddigi legjobb magyar eredményt érte el a férfiak műlesiklás számban, a szocsi ifjúsági vébén bronzérmet szerzett, Benjámin pedig több nemzetközi felnőtt korosztályú versenyen is állt már a dobogó valamelyik fokán. Noa szintén nyert már érmeket a nemzetközi színtéren a fiatalok között. A hazai mezőnyben bátyjai büszkélkedhettek a legtöbb nemzetközi ranglistás ponttal (FIS-pontok), így esélyük lett volna arra is, hogy ott legyenek a februári téli olimpián. Stark Márton szövetségi kapitány lapunknak ezt megerősítette, de hozzáfűzte, a fiatalok nem indultak el az Európa-kupán vagy a felnőtt vébén, így az olimpiához mérhető komoly versenyeken nem szereztek tapasztalatot. Édesanyjuk ezt azzal magyarázza, hogy még ifjúsági korúak a fiai, és mivel nem kaptak megfelelő segítséget a szövetségtől a vb-felkészüléshez, nem akartak kockáztatni.

Miután a fiúk édesapja évekkel ezelőtt egy másik ügy miatt kérte és megkapta az izraeli állampolgárságot, három gyermeke is izraeli színekben folytathatja, mivel a család nem látott más kiutat a kényes helyzetből. A phjongcshangi olimpia így is biztosan elúszott számukra, mert a játékok előtt bizonyos számú éven át kötelező egy nemzet zászlaja alatt a versenyzés. Édesanyjuk a Magyar Nemzetnek elárulta, a magyar szövetség igen nagy segítséget nyújtott ahhoz, hogy FIS-pontjaikat magukkal vihessék. Emellett az eltiltásuk is törlődött az új állampolgárság megszerzésével egyidejűleg. – Nem ezt akartuk, sajnáljuk, de megyünk tovább a megkezdett úton – zárta Szőllősné.