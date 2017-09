Hatalmas bravúr a kosár Eb-n: nyolcaddöntős Magyarország

Tizennégy magyar és tíz román a két válogatott keretében. Hiába, ilyen egy magyar–román meccs a trianoni békeszerződés aláírása óta – jégkorongban vagy épp kosárlabdában mindenképp. Románia keretébe a Kolozsváron (is) zajló férfi-Európa-bajnokságon Török Rolland és Kuti Nándor is bekerült, mindkettő a városban él, Török korábban játszott a magyar NB I-ben.

– Nekem jó haverom mindkettő – mesélte helyi kollégánk, Boros Miklós, amikor két meccs között a Szamos menti Polivalenta csarnokban beszélgettünk. Ezzel is érzékeltette, a pályán biztosan nincs ellentét. Kolozsvár legjobb vendéglátóipari egységében, a Bulgakovban Stojan Ivkovic szövetségi kapitány beszélt arról nekünk, újságíróknak egy pohár bor mellett (tényleg csak egyet ivott a meccs előtti este), ő hogyan látja ezt a kérdést.

– Nem a románokra kell haragudni, nem ők az ellenségek, hanem az imperialisták. A franciák, az angolok, az amerikaiak. Odadobták a csontot a románoknak, ők pedig megrágták. (És ezen az Erdély nevű csonton volt bőven hús – a szerk.)

Eilingsfeld és Moldoveanu harca a labdáért Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Szóval magyar–román csata az Eb-n, amúgy is drámai hangulatban, óriási tétért, a továbbjutásért a C csoportból. Mivel a nap első meccsén Montenegró magabiztosan megverte a cseheket, tudtuk jól, nekünk akár egy nyolcpontos vereség is isztambuli nyolcaddöntőt ér alighanem, a románoknak viszont egy nyolcpontos győzelemnél jóval nagyobbra volt szükségük. A mieink ugyanis megverték 12-vel a cseheket, akiktől ők 15-tel kikaptak, így egy esetleges körbeverés esetén is jóval kedvezőbb helyzetből indultunk volna mindkettőnél. A románoknak háromból semmi volt a mérlegük a csata előtt.

– Csak ellenünk készülnek – mondta nekünk Ivkovic, és valóban ez látszott az első negyedben. Az eddigi legjobb játékukat nyújtották, a mieink ilyen idegesen még nem kezdtek meccset, Hanga Ádám is kapkodott. Mentek az ellenfél után négy-öt pontos hátrányból, a negyed végén nagyon kellett Vojvoda Dávid hárompontosa és Hanga szép szólója, ezeknek köszönhetően 16-15-re vezettek a magyarok. Közben a csarnokban viszonylag emberbarát helyzet alakult ki. A feldobás előtt a táborok hátat fordítottak a másik nemzet himnusza alatt, és az sem hiányzott, hogy odakint egy magyar zászlót a román ultrák elégettek, rendőri asszisztálás mellett. (Egy magyar családtól vették el. Hál’ istennek egyébként béke honolt a belvárosban és a csarnok körül, a szurkolói felvonulás elmaradt.)

A lelátó megtelt erre a meccsre, több volt végül a román odabent, de számunkra még fontosabb volt, hogy a pályán átvették a magyarok az irányítást. Hanga magára talált, 9 ponttal állt 12 perc után, a különbség nyolc lett a két együttes között. Vojvoda rajta is kezdett túltenni: tizenöt perc alatt tíz pont, közben 30-24 ide. A védekezésen volt mit javítani, volt viszont egy friss emberünk, Wittmann Krisztián, akit a fizikuma miatt hétfőn pihentetett a kapitány az alkatuk alapján is erős csehek ellen. Wittmann irányítóként sebességet vitt a játékba, de pontatlanul dobott. Közben a románok néhány hatalmas homállyal nyugtattak bennünket, ugyanakkor nagyon akartak, hajtottak. A félidő 38-32-es magyar előnyt hozott.

Hanga Ádám Fotó: Béres Attila / Magyar Nemzet

Hanga Barcelona-játékoshoz méltó magas szinten folytatta, többször is gyönyörűen teremtett helyzetet magának és be is dobta őket, tízre növelte a magyar fórt. Amikor feljebb kapaszkodtak a románok, a pályán akkor is sportszerűség uralkodott, nem volt kérdés, hogy Hangát egy fault után felsegítik. Vojvoda is majdnem húsz pontnál járt a harmadik negyed végére, neki köszönhetően lett nyolcpontos ismét az előnyünk.

Vojvoda és Hanga mellett Rosco Allent lehet még kiemelni, aki a származása alapján is honfitársunk egyébként, szóval tényleg tizennégy magyart láttunk. Közülük csak tizenkettő mehet Isztambulba a hét végén Eb-nyolcaddöntőt vívni: az a tizenkettő, amelyik magyar zászló alatt kiharcolta végül a 80-71-es győzelmet. Ha nem borul a papírforma az utolsó csoportmeccseken, akkor a legjobb 16 között Szerbiával fogunk játszani.

Eredmény, C csoport, 4. forduló:

Magyarország-Románia 80-71 (16-15, 22-17, 22-20, 20-19)

A magyar pontszerzők: Vojvoda 26, Hanga 25, Allen 10, Eilingsfeld 5, Perl 4, Keller 4, Karahodzsics 3, Kovács 2, Ferencz 1

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.06.