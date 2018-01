„Hátha Federer jobban fog izgulni” – Fucsovics élete meccse jön

2002. január 15. Bizonyos Sávolt Attila szorongatja a 11. kiemelt Roger Federert az Australian Open második körében a második szettben a tömött Rod Laver Arénában. A játszma végül 7:5 arányban a svájcié, aki 6:2, 7:5, 6:4-gyel végül a mérkőzést is megnyeri. 2018. január 22. Bizonyos Fucsovics Márton lép pályára a 19-szeres Grand Slam-győztes Roger Federer ellen az Australian Open nyolcaddöntőjében. Kettejük játékát a lelátóról figyeli előbbi edzője, Sávolt Attila.

Sávolt már rég megosztotta tanítványával azokat a tizenhat évvel ezelőtti emlékeket, melyek segítségével a magyar idő szerint hajnali öt óra körül kezdődő meccsen Fucsovics helytállhat a sportág legendájával szemben. Félelem nélküli, bátor, kezdeményező játék, Sávolt elmondása szerint ezzel a filozófiával lehet sikert elérni egy ilyen kaliberű játékos ellen.

Sávolt vs. Federer:

Fucsovics Márton szombat reggeli sikerével – az esélytelenebbnek gondolt Nicolás Kickert 6:3, 6:3, 6:2 arányban intézte el a harmadik fordulóban – megélheti gyermekkori álmát, és összecsaphat példaképével. Taróczy Balázs, Gulyás István és Baranyi Szabolcs után a negyedik magyar férfi játékos, aki a legjobb tizenhatig jutott GS-tornán. Ide csakis jó sorsolással már nem lehet eljutni, tehetség, irtózatos mennyiségű edzésmunka és tökéletes mentális állapot szükséges, melyekkel a döntő pillanatokban a maga javára fordítja a meccset a teniszező. S hogy ezeken kívül mi kell még a 2. kiemelt ellen? Sávolt Attila már sorolja is lapunknak.

– Amennyiben Marci az első két szett közül az egyiket meg tudná nyerni, komoly esélye nyílna a végső győzelemre. Akkor Federerben is megjelenhetne egy kis bizonytalanság, és olyankor még ő is el tudja követni könnyelmű hibák sorozatát. Tavaly a US Openen Frances Tiafoe ellen láttunk már erre példát – mondja a tréner. A 20 éves amerikai azon a meccsen két szettet is el tudott csenni Federertől, mert agresszív volt és jobban kezdeményezett, mint a svájci, Fucsovicsnak pedig most épp ezekre lesz szüksége trénere szerint.

Azért kicsit még neki is hihetetlen, hogy játékosa nyolcaddöntőt játszik Melbourne-ben, de a pályán mutatott teljesítmény alapján rászolgált erre. – Ezt a sikert is hasonlóképpen kezeljük és éljük át, mint a többit, ami az adott pillanatban akkor a legnagyobbnak tűnik.

Nagyon jó a kedvünk, de mind a játékos, mind az edzője próbál a földön maradni két lábbal és a fejlődés további menetére koncentrálni

– hűti le a kedélyeket végtelenül szerényen Sávolt.

Fucsovics Kicker elleni győzelme:

A tavalyi melbourne-i győztes Federer eddig szettveszteség nélkül menetel, két alacsonyabban jegyzett teniszező után a 29. kiemelt Richard Gasquet sem tudott komoly ellenállást kifejteni vele szemben. Világszínvonalú játékkal lehet csak megszorongatni, ilyet pedig Marin Cilic és az orosz Davis Kupa-csapat elleni találkozókon már lehetett látni Fucsovicstól korábbi edzője, Erőss Béla szerint. A tréner éveken át csiszolta a kis Fucsovics tudását a Nyíregyházi VSC-ben, úgy érzi, itt már nem ez vagy a technikai tudás dönt, hanem a hideg fej, a mentális készültség.

– Az oroszok ellen a helyszínen nézve Marci játékát azt mondtam, most már egy nagyobb tornán, akár Federer ellen is helytállna. Nem gondoltam, hogy ilyen hamar eljön a pillanat. Profi a felkészülése, remekül kiegészítik egymást Sávolt Attilával – dicsér az edző. Erőss szerint Fucsovics az egyik legjobb testfelépítésű teniszező az élmezőnyben, szálkás, jó izomzatú, testzsírszázaléka szinte tökéletes. Az állóképességgel tehát nem lesz gondja a meccsen, ettől maga a játékos sem tart. Egy-egy kulcspillanatban kell majd remekül összpontosítania, mert a korábbiakhoz képest a mai meccseket ezekkel lehet megnyerni. – Ezeket a helyzeteket ma már sokkal jobban kezeli, de ez kisebb korában is jellemezte őt, rettentő jól tudott koncentrálni, vesztes állásból is vissza tudta verekedni magát sokszor. Ránéz az ember, és már nem Marcikát látja, hanem egy érett versenyzőt.

Federer és Fucsovics többször is edzettek közösen, a svájci nagyágyú a londoni világbajnokság előtt is őt hívta partnernek, így bár éles meccsük még nem volt, ismerik valamennyire a másik játékát. – Ez lehet előny Marcinak, de persze ellenfelének is. Federer egy-két ütésből törekszik pontot nyerni, ezzel az új játékstílussal sikerült visszatérnie a csúcsközelbe. Nem hagyja magát kifárasztani, hisz ő már nem fiatal. Ezért meg kell próbálni hosszú labdamenetekre kényszeríteni.

Éles ütések kellenek, mert Federert nem lehet csak úgy kipötyögni. Legyen meglepetés!

– így Erőss.

A tréner biztos benne, hogy Fucsovicsot inkább feldobja, ha a 14 800 férőhelyes Rod Laver Aréna megtelik, a magyar játékos szereti, ha nagy tömeg előtt játszhat, és most is sok magyar szurkolhat neki, mint a korábbi melbourne-i meccseken is. Ráadásul a közönség egy része a sztárok ellen az esélytelenebbnek drukkol. Vélhetőleg Magyarországon is sokan az Eurosportra kapcsolnak majd hajnali 5-től – az mno.hu-n mi is percről percre követjük majd a találkozót.

Erőss a nyíregyházi klubházban követi majd tanítványaival, barátokkal az összecsapást. – A gyerekeknek majdnem mondtam, hogy írok igazolást a suliba… Marci édesapját is hívtam, de ő mindig begubózik ilyenkor otthon, azt mondta, majd a meccs után kijön, meglátogat. Kicsit izgul az ember, nehogy megtörjön Marci, de elég higgadtnak tűnik. Hátha Federer jobban fog izgulni – zárja jókedvűen Erőss Béla.