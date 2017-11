Hiába jutott ki Peru a vb-re? Olaszország reménykedik

A La Gazzetta dello Sportra hivatkozva bombahír jelent meg az M4 sportköztévé internetes oldalán: felmerült annak a lehetősége, hogy Perut kizárják a 2018-as focivébéről, a helyére pedig Olaszországot illesztenék be. A hír mindkét „magja” szenzáció azok után, hogy egyrészt Olaszország „saját jogon” bukta el a kijutást, másrészt Peru Új-Zélanddal szemben keveredett ki a vb-re interkontinentális pótselejtezőn, előtte pedig Chilét előzte meg a dél-amerikai selejtezőcsoportban. (Hogy milyen egészen furcsa és némileg érdemtelen módon, arról ITT írtunk.)

A mostani perui sajtóhírek – amelyekre a Gazzetta is alapozza írását – arról szólnak, hogy Peruban törvényjavaslatot nyújtottak be az ország „MLSZ-ének” kormány alá rendeléséről, ezt viszont a FIFA szabályai tiltják. A folyamat ott áll most, hogy a FIFA részletes tájékoztatást vár a vb-n 1982 óta nem járt országtól.

A Football Italia részletesen ecseteli Olaszország kijutási esélyét, megjegyezve, hogy azért ennek valószínűsége most sem túl nagy.