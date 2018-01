Hosszú Katinka behúzza a féket, újabb versenyt hagy ki

Kedd reggel jelezte a szervezőknek Hosszú Katinka, hogy nem vesz részt a 2018-as FFN Golden Tour hétvégi első állomásán Nizzában – olvasható az Indexen. A sorozatban rendre szerepelt az előző években.

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka klubja, az Iron Aquatics közleménye szerint az úszó sokat mérlegelt a napokban. „Mivel most később kezdtem a felkészülést, és a napi edzésrendem is másképp alakul, mint az előző években, természetes, hogy valamelyest változtatok a versenynaptáramon is.

Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem fogok indulni versenyeken,

folyamatosan készülök most is, hiszen imádok úszni, eszembe sem jutott, hogy abbahagyjam.

Csak most egy kicsit behúzom a féket,

és másképp alakítom a felkészülési időszakot. Amikor elérkezettnek látom az időt, ígérem, ismét ott leszek a rajtkövön.”

Hosszú Katinka kihagyta a január végi antwerpeni, majd a luxemburgi versenyt is.