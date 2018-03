Hosszú Katinka biztosan Shane Tusuppal folytatja

Azóta nem indult versenyen, még nem tudja, mikor fog legközelebb versenyezni, s a jövő heti országos bajnokságot is kihagyja.

„Az biztos, hogy Shane-nel folytatjuk a közös munkát, és az is, hogy az idén mindenképpen változtatunk a felkészülési meneten. Átbeszéltük a versenyzési stratégiát is, és úgy gondoljuk, hogy az országos bajnokság most nem fér bele” – szögezte le.

A cikk folytatásában elmondta, „szerencse a szerencsétlenségben, hogy az idei év viszonylag üres az úszásban, hiszen az augusztusi Európa-bajnokság a fő esemény, no meg természetesen a budapesti világkupa-verseny októberben".

Hosszú elárulta: nem okozott gondot neki, hogy szokatlanul hosszú ideig nem versenyzett, sőt kifejezetten szüksége volt egy kis feltöltődésre. „Jól esett ez a pihenőidőszak. Az elmúlt öt évben nem volt egyetlen teljes hetem, ami pihenéssel telt volna. Nem mondom, hogy bármit másképp csináltam volna, de most, hogy leálltam egy időre, rájöttem, mennyire szükségem volt erre a pihenésre. Szerencse, hogy pont most történt, ami történt, egy Eb-évben.”

Kijelentette, ugyanakkor nem téveszti szem elől a 2020-as tokiói olimpiát. „Nekem Tokió azért nagy cél! Ráadásul imádok úszni, edzeni – szögezte le. – Ugyanakkor itt ez az év, van már 13 Európa-bajnoki aranyam, mi legyen a cél, megszerezni a tizennegyediket? Ez azért, valljuk be, nem jelent olyan erős motivációt.”

Kitért rá, hogy „brutálisan kemény” munkát kell elvégeznie ahhoz is, hogy meglegyen ez a bizonyos 14. arany. „Amire majd azt mondják, persze, ez Katinkánál elvárható, természetes, hogy első lett. Csak épp nem gondolnak bele, mennyit dolgoztam érte. Ettől függetlenül az Európa-bajnokság azért ott lebeg a szemem előtt.”

