Hosszú Katinka először Shane Tusup nélkül

„Sokan néznek rám érdeklődő tekintettel, hogy most vajon mi lesz velem – üzente a nyilvánosságnak Katinka a helyzetről az Iron Corp. sajtósán keresztül. – Nem értem őket, ugyan mi lenne? A mai modern világban egyáltalán nem okoz problémát a kommunikáció két ember között, még akkor sem, ha ezer kilométerre vannak egymástól. Természetesen többször beszélünk telefonon, de profi sportolóként tudom a dolgom. Igen, valóban furcsa, hogy most nincs itt Shane, de tudtam, hogy ez előbb-utóbb megtörténhet, felkészültem, felkészültünk rá. Az utóbbi időben túl sokat dolgozott, kiújult a migrénproblémája, és további kivizsgálásokra volt szüksége.”

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Shane Tusupnak is furcsa a helyzet, ráadásul most nemcsak a feleségét, hanem két másik Iron Aquatics-versenyzőt, Földházi Dávidot és Dudás Dánielt is felkészítette az Európa-bajnokságra, természetes, hogy szeretett volna ott lenni velük, mellettük.

Hátról indítható rakéta: Telegdy Ádám Észak felől éremeső várható: 9.30-kor az előfutamokkal kezdetét veszi az utolsó idei úszós „haddelhadd”, a dániai rövid pályás Európa-bajnokság. 2015-ben ugyanezen a versenyen Netanjában az éremtábla élén végeztünk (11 arany, 3 ezüst, 1 bronz), és bár vannak fontos hiányzóink, Hosszú Katinkáék már a nyitónapon bekezdhetnek: az első délutáni fináléban mindjárt – mint Sós Csaba úszókapitány lapunknak elmondta – titkos éremeséllyel Telegdy Ádám jelentkezik (200 hát), rögtön utána az Iron Lady jön 400 vegyesen; két éve ugyanekkor lett övé a szám 25 méteres medencés világcsúcsa, és most sem lesz a mezőnyben senki, aki gyorsabb nála. A jelenlegi világrekorder (4:18,94), a spanyol Mireia Belmonte tévén, otthonról figyeli a koppenhágai eseményeket. 400 m férfi gyorson Bernek Péter szintén dobogós lehet.

„Régóta küzdök a migrénnel, és most az eddigieknél is súlyosabb, ismétlődő tünetekkel jelentkezett, ezért úgy döntöttünk Katinkával, hogy jobb, ha itthon maradok” – mondta Shane Tusup.

„Már alig várom, hogy ússzunk – mondta Földházi Dávid –, persze eddig is úsztunk, de a verseny mégis más. Nagyszerű a hangulat a magyar csapatban, az aréna és a medence is tetszik, úgyhogy azonnal bele is vágok a közepébe, jön az egyik kedvencem, a 200 hát.”

Dudás Dániel is el van ragadtatva az új arénától: „Elég sok néző elfér benne, remélem, csinálnak egy kis show-t. Örülök, hogy ilyen hosszú kihagyás után ismét itt lehetek, a hangulat kiváló, és biztos vagyok benne, hogy nagyon gyors leszek.”

Koppenhágában tegnap egyébként havazott, kifejezetten hideg az idő. – A helyszín amúgy hasonlít a 2013-as herlingi Európa-bajnokságra, mindent ugyanúgy csináltak meg most is a dán szervezők. Az aréna hangulatos, nem az a megszokott medencehangulat, sokkal nagyobb, tágasabb minden. A víz puha, és úgy érzem, igazán gyors, de ez csak a versenyen derül ki, alig várjuk már a kezdést.”

Visszalépések

A keddi technikai értekezleten egyébként véglegesült a magyarok nevezése, történt néhány visszalépés. A betegeskedő Jakabos Zsuzsanna derékbántalmai nem javultak, így ő itthon a karácsonyra készül. A korábban 9 számmal kacérkodó Iron Lady végül a 400 gyorsról lemond, nem lesz tehát összecsapás Kapás Boglárkával ebben a számban, a 100, 200 pillangóra, a hát- és a vegyesúszószámokra fókuszál. Az ő legizgalmasabb száma talán a 100 pille lehet, ellenfele a világkupagyőztes Sarah Sjöström, aki hosszú évek után először taszította le Hosszút az év úszókirálynője trónjáról.

Bernek Péter 400 gyors és 400 vegyes mellett nem indul el 200 háton, ahogy Gyurta Gergely sem megy 400 és 1500 gyorson, a 400 vegyes érdekében. Nagy Réka, a teljes Eb-mezőny legfiatalabbja a 400 vegyest, Dudás Dániel az 50 hátat, Verrasztó Evelyn pedig 100 gyorson.

Sós Csaba külön érdeklődéssel figyeli a nyáron önmagához képest gyengén szerepelt Kapás Boglárka és Kenderesi Tamás teljesítményét.

A versenyeket délelőtt 9.30-tól (előfutamok) és 17 órától az M4 közvetíti, az események ütőerén az MNO is rajta tartja a kezét.