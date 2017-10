Hosszú Katinka és Márton Anita egy napon lehet Eb-érmes augusztusban

A téli és a nyári olimpiák közötti páros évek nyara többnyire világszinten kirívó esemény nélkül telik el a hagyományos ötkarikás sportágak körében. (A labdarúgó-vb-től most tekintsünk el az olimpiai életkori korlát miatt.) A világbajnokságokat például úszásban és atlétikában is a páratlan években rendezik, tehát az ötkarikás játékok előtt és után, így a sportolók a köztük lévő esztendőben az Európa-bajnokságra időzítik a formát. Miként ilyenkor az adott sportágak szurkolói és ennek következtében marketingköltései is az Eb-kre összpontosulnak.

2018 viszont új korszakot nyithat: egy időpontban hét sportág Eb-jét bonyolítják le, ráadásul ebből hatot egy helyen. Glasgow-ban az úszók, a tornászok, az evezősök, a triatlonosok, a kerékpárosok (pálya-, utcai, BMX, mountain bike) és a golfcsapatok együttes kontinensviadalát rendezik augusztus 2. és 12. között, amihez csatlakozik a berlini atlétikai Eb is (augusztus 7–12.).

Bár tornában, evezésben és kerékpárban lesz vb is jövőre, úszásban nem, s minket bizonyára Skóciában az ő versenyeik fognak leginkább lázba hozni – még ha a vizes sportok között a medencés és a nyílt vízi úszás, a műugrás és a szinkronúszás mellett nem találjuk ott a szintén az európai szövetség, a LEN égisze alá tartozó vízilabdát (az ő Eb-jük Barcelonában lesz, szűk egy hónappal korábban).

A svájci székhelyű, European Championships Management nevű cég által irányított összevont Eb-nek semmi köze az ötkarikás mozgalom alá tartozó, húsz sportágat felvonultató Európa-játékokhoz, amely 2015 után 2019-ben lesz ismét, az egy különálló verseny, itt viszont – a terv szerint szintén négyévente – egyszerűen csak egy helyre és időbe terelik az amúgy is megrendezendő kontinenstornákat. Glasgow-ba 4500 sportolót ígérnek (ami közel a fele az ötkarikás létszámnak, ennek oka, hogy egy Eb-re nyilván többen tudnak kvalifikálni), persze szerteágazó elszállásolással, olimpiaifalu-féleséggel nem kell számolni.

Azzal viszont igen, hogy miként Rióban, több sportág magyarja is egy napon szerezhet Eb-érmet. Tavaly augusztus 12-én Márton Anita súlylökésben bronz-, Hosszú Katinka 200 méteres hátúszásban ezüstérmet szerzett, ők jövőre is „duplázhatnak”: augusztus 8-án este lesz ugyanis a női súlylökés és a női 200 vegyes döntője is. A Márton Anitához hasonlóan Berlinben versenyző gátfutónk, Baji Balázs ki is fejezte, hogy követni szeretné a magyar úszók szereplését ugyanazokban a napokban.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.18.