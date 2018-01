Hosszú Katinka megbirkózik egyedül a feladattal, vagy ki lesz az új Shane Tusup?

Az SZPress hírszolgálat három magyar úszóedzőt is megkérdezett arról, lehetségesnek tartják-e, hogy Hosszú Katinka segítséget kér valamelyik magyar szakembertől. Mint arról mi is írtunk, az úszónő jelenleg nincs túl jó viszonyban férjével, Shane Tusuppal, és mivel Tusup egyben az edzője is, mostanában egyre többen vetik fel a kérdést: hogyan alakulna Hosszú versenyzői pályafutása, ha párja nem edzené többé.

Petrov Iván, a győri úszó egyesület vezetője, Jakabos Zsuzsanna trénere úgy érzi, az olimpiai bajnoknak most a magánéleti gondjait kell megoldania, mert csak így lehet boldog. – Úszott ő már annyit, hogy egy kis kihagyás még jól is jöhet neki, emiatt tehát nem kell aggódni. Nem ismerem Katinka mobilszámát, és szerintem ő sem az enyémet, de ha egy napon felhívna, kötelességemnek érezném, hogy a lehetőségeimhez mérten minden segítséget biztosítsak a számára – vélte.

Cseh László és Németh Nándor edzője, Plagányi Zsolt komolytalannak tartja a felvetést, hogy Hosszú a hazai közegből kérjen segítséget. Persze, ha tőle kérné, szívesen segítene, ugyanis szerinte teljesen egyedül ilyen magas szinten már nem lehet világversenyekre felkészülni.

– Katinka akkora hatalmas tapasztalattal rendelkező úszó, hogy a pályafutását már egyedül is tudja irányítani, pontosabban egy olyan folyamatosan rendelkezésre álló edzőpartnerrel, aki társ az edzésadagok teljesítésében. Akár a vízben, vagy a parton, mert valakinek legalább az időket figyelnie kell. Ezen a szinten teljesen egyedül, amolyan magányos farkasként semmiképpen sem lehet boldogulni, legalább is nem sokáig.

Az érdi egyesületben úszó Milák Kristóf trénere, Selmeci Attila biztos benne, hogy nem utasítaná vissza, ha Hosszú megkeresné őt. Viszont ebben az esetben gyakorlatilag minden mást fel kén adnia. – Az együttműködés kereteit a klubunkban nehezen lehetne kialakítani, mert Katinkának – akinek az idényben kis túlzással minden második nap versenye van – egy olyan edzőre van szüksége, aki csak vele foglalkozik. Más szóval: aki a személyes edzője.