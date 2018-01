Hosszú Katinka: Nem érzem tökéletes állapotban magam

Hosszú Katinka és Shane Tusup házasságának válsága már mindenkinek a könyökén jön ki, ezért is esik jobban végre, hogy az úszónő sajtósa útján úszókarrierjéről nyilatkozott röviden a Borsnak. – A formám nem az igazi, én pedig nem állok úgy rajthoz, hogy nem érzem tökéletes állapotban magam. Nem tudok félvállról venni egyetlen egy versenyt sem – ezt az üzenetet adta át sajtósa, Kiss Kinga a lapnak a sportolótól, s még annyit idézett tőle: – A formába hozás időszakában a sérülés kockázata is jelentős, nem szeretnék hosszabb kihagyást emiatt.

Hosszú az év eleji antwerpeni úszóverseny után most a luxemburgi Euro Meet-viadalt is kihagyja, ezért faggatta a lap. A korábbi években már január elejétől versenyzett, de most nem áll készen erre.

A sajtós azt is kifejtette, fogalma sincs, meddig tart az átmeneti időszak, vagyis mikor készül újra együtt a páros. A Blikk egyébként épp szerdán írt arról, hogy uszodai pletykák szerint immár újra férj-trénere útmutatása szerint készül az úszónő. Ennek egyelőre semmi bizonyítéka nincs.

Hosszú Katinka 2017 végén költözött el Shane Tusuptól, kapcsolatuk megromlásának okát homály fedi. Az év sportolója gálán, ahol Tusup az év edzője, Hosszú pedig az év női sportolója lett, külön érkeztek, és külön foglaltak helyet. Hogy a magánéleti problémájuk miért is fontos a köz számára, ezt ebben az cikkben boncolgattuk.