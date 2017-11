Hosszú Katinka trónfosztásának napjai jönnek

A tavalyi rövid pályás országos úszóbajnokságon majdnem tarolt Hosszú Katinka, egy híján az összes számot megnyerte. A százhalombattai viadalt követően azonban felvett interjúk, elemzések tucatjai mehettek a kukába, ugyanis az esemény után rögtön robbant az Iron-bomba a Facebookon: Gyárfás Tamás mondjon le! Mindent túlharsogott a korszakos sportvezető elleni támadás, az úszóhírek pedig hónapokig másról sem szóltak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A battai „elátkozott” viadalt – amely idén mától szombatig tart – most is balhé lengi körül: az úszóközgyűléseken rendszeresen randalírozó, egy ízben a levezető elnöki pulpitusra bilincset is hajító, örök ellenzéki Hornyák Viktorral szemben ugyanis elfogyott a türelem; az újonnan felállt fegyelmi bizottság azonnali hatállyal három évre eltiltotta őt mindennemű sporttevékenységtől. Hornyáknak 200 ezer forintot is be kell fizetnie a MÚSZ kasszájába, nem járhat úszóversenyekre sem, így ma a battai uszodába is hiába akarna bemenni. Ügyének biztosan nincs vége, utoljára ugyanis azon a – Wladár Sándor elnökké válásához vezető – közgyűlésen (szeptember 24.) rendetlenkedett, melyre még nem hathat ki az öt nappal később kelt etikai kódex, ami alapján büntették. A debreceni edzőt, „botrányhőst” kedden nem értük el.

No de vissza a medencéhez és Hosszú Katinkához! Címvédésre a női számokban legfeljebb Jakabos Zsuzsanna jóvoltából kerülhet sor 50 méter gyorson. Az ok prózai:

a (kvalifikációs) ob-t hagyományosan a decemberi Eb előtt körülbelül egy hónappal tartják, ám a Fina előrébb hozta a kemény pénzeket osztó távol-keleti világkupaszakaszt – Pekingben épp most veheti el Sarah Sjöström Hosszú éves elsőségét –, ezért és egyéb okokból kimarad a versenyzésből az Iron Lady, illetve Kapás Boglárka, a Gyurta testvérek, valamint Verrasztó Dávid és az arizonai egyetemen épp diplomázó Bohus Richárd is.

A mezőny egyes számokban így is világszínvonalú lesz. Az ob kárpótol minket például a vizes vb-ről a szabályok (egy számban egy nemzetet két versenyző képviselhet) miatt nagyon hiányzó ütközetért:

Cseh László, Milák Kristóf és Kenderesi Tamás, három világsztárunk elvileg háromszor is összecsap, az előzetes rajtlisták alapján 50, 100 és 200 m pillangón. Ízlelgessük! 100-on Cseh korábban nagy medencés világbajnok volt, Kenderesi olimpiai bronzérmes, Milák pedig friss vb-2., 50,62-es idejével hármuk közül a legjobb.

Utóbbi, Tárnok csodája egyébként tíz egyéni számban indulhat, hasonlóan a jövő királynőjéhez, Késely Ajnához, aki Hosszú és Kapás távollétében akár a legeredményesebb hölgy is lehet 16 évesen. Tőle egyébként nagy tett a közönség és a jó időeredményekre hajtó vetélytársak felé, hogy egyáltalán indul; a decemberi Eb helyett – mint nemrég megtudtuk tőle – pihen.

Magyar Nemzet hírlevél Legizgalmasabb cikkeink naponta egyszer az ön e-mail-fiókjában! Ez az emailcím nem érvényes

Izgalmas lesz látni a további trónkövetelőket – Késely Ajnán és Milákon, valamint a most már váltótagként felnőtt-vb-érmet is magáénak mondható Németh Nándoron kívül. Gyakorlatilag mindenki medencébe ugrik a júliusi netanjai junior-Eb második legeredményesebb válogatottjából és az indianapolisi ifi-vb-n eredményes gárdából is.

A férfiaknál – vissza a felnőttekhez – a mókamester

Kozma Dominik nyolc egyéni számba nevezett, de hogy hányban áll rajtkőre, csak Százhalombattán derül ki. Úgy hírlik, sérült a válla, ráadásul komoly ajánlattal bombázza az RTL Klub egy közelgő celebműsorba, ami „kimentené” az Eb-ről…

A „családmesék” kedvelőinek: Egerszegi Krisztina 17 éves fia, Vigassy Bálint hét számban próbálkozik, a szövetségi kapitány Sós Csaba gyermeke, Dániel négyben. Érdekesség még: a legidősebb versenyző a 31 éves Cseh László, a legfiatalabb a 10 esztendős Lovas Gréta.

A négy nap során a döntők mindig 16.30-kor kezdődnek (tévé: M4). A zárónapon Sós kapitány pedig kihirdeti a koppenhágai Eb-csapatot; számonként négy kvalifikáló is repülhet Dániába, igaz, a szintidők szigorúak: a 2015-ös Eb 8. helyezettjeinek időeredményei.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.08.