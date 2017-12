Hosszú Katinka visszalépett a 200 méter pillangótól

Amilyen szép idő van most itthon, annyira borúsan indult a magyarok számára a koppenhágai rövid pályás úszó Eb harmadik versenynapja. A 100 méteres női mellúszás negyedik előfutamában utolsó előtti lett Sebestyén Dalma (összességében a 34. helyen zárt), és olyan szomorúan szállt ki a medencéből, hogy a Magyar Úszószövetség közkedvelt sajtósa sem mert tőle nyilatkozatot kérni. A közvetítő M4 csatorna azért szóra bírta: – Nem vagyok túl boldog, a kétszázat várom. Nem szabad búslakodnom, nézek előre tovább.

50 férfi gyorson Lobanovszkij Maxim, Gyárfás Bence és Takács Krisztián is elindult, és bár egyikük sem jutott tovább a helyezés alapján, csak Takács Krisztián (25. hely) volt igazán elégedetlen: „Nagyon nehezen jött meg a ritmus, a forduló pedig a termetem miatt nem az erősségem” – szomorkodott. Gyárfás Bence (40. hely) pozitívumokat is talált, például egy másodperccel jobb most, mint tavaly, érzi az előrelépés lehetőségét. Aztán jött a csattanó: Lobanovszkij a 17. helyen zárt holtversenyben, de a délelőtti program végén szétúszási lehetőséghez jutott, ezt pedig országos csúcsot úszva megnyerte, s így középdöntős.

A visszalépés

Még élénkebben kellett figyelnünk a 200 női hát előfutamaira, ahol Burián Kata és Hosszú Katinka is vérmes reményekkel kapaszkodott fel a rajtkő alá. A háromból harmadik futamból Katinka az 1., Kata a 3. helyen, összesítésben a 3. és az 5. idővel jutott a döntőbe, majd mikrofon elé penderült az Iron Lady: „Mindig úgy tervezzük, hogy van a, b, c és d forgatókönyv. Most Shane-nel úgy döntöttünk, hogy csak háton úszom délelőtt” – mondta, ez tehát azt jelentette, hogy 200 pillangón nem védi meg Eb-elsőségét, ám mivel ezen a bizonyos 200 pillén Szilágyi Liliána és Kapás Boglárka is döntőbe került, így is lesz két magyar, Bogi tehát megköszönheti Katkának, így lett az újpesti lány a 8. idővel finalista. Visszatérve egy szó erejéig a 200 háthoz, Burián Kata kabátban flangált a medencetérben, megbetegedett Dániába érkezve. „Halálomon vagyok, jó volt a versenyzés egyébként, a döntőt is vállalom, bár a fordulók miatt nem nagyon kapok levegőt” – fogalmazott a közvetítő tévécsatorna riporterének. Jobbulást kívánunk innen is!

Férfi 200 vegyesen Bernek csütörtöki aranya után sokat vártunk, túl sokat is, vezetésével mind a négy magyar kiesett 17. és 21. közti helyezésekkel. Grátz Benjáminnak pedig ez kárpótlást jelenthetett volna a 400 után, amelyen azért nem döntőzhetett az 5. legjobb idővel, mert csak a harmadik legjobb magyar volt vele.

Bernek Péter (MÚSZ-Facebook): „Ez már nagyon fájt. Ha lett volna egy nap szünet. Vagy inkább kettő… Azért az első két napon leúszott négyszer négyszáz kivett sokat. Tegnap még egy órával a verseny után is zsibbadt a fejem. Előtte a rajthoz úgy mentem ki, hogy szétrobbanok az erőtől, ma már a bemelegítésnél az volt, hogy jaj, fáj a nyakam… Bár főként a négyszázra készültünk, a kétszáz más tempó, azért pihentebben szerintem sokkal jobbat tudtam volna úszni.”

Dudás Dániel: „Mondom én, hogy jól kezdődött a nap. Itt is sikerült az egyéni csúcs. Mivel hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy sok számot ússzunk egy nap, itt most negyven perc volt a két szám között, így a száz mell után fújtam egyet, és már kész is voltam a kétszáz vegyesre. Most azt érzem, ha az összes számomat ma délelőtt kellene leúsznom, mindegyikben egyéni csúcsot mennék!”

Grátz Benjámin: „A négyszázra készültem, és őszinte leszek, még nem tettem túl magam azon, ami tegnap történt… Azért ma is odaálltam, mentem, ahogy tudtam, az egyéni csúcsomat megdöntöttem, ennek örülök, de csak ennek.”

Földházi Dávid: „Egy picit jobbat szerettem volna menni, viszont itt 1,54-es idő kell a döntőhöz, attól pedig még messze vagyok. De azon dolgozom nagyon keményen, hogy hamarosan meglegyen a szint. És összességében elégedett vagyok.”

A délelőtt végére jött még két jó hír: a női 4×50-es gyorsváltó tartalékos felállásban (Gyurinovics Fanni, Bordás Beatrix, Verrasztó Evelyn, Szilágyi Liliána) is döntőbe került, méghozzá országos csúccsal. A másik derűre okot adó hír a német úszóválogatott háza tájáról érkezett, szabaddá tettek egy helyet az 1500 m gyors döntőjében, így Lakatos Dávid rajthoz állhat, ha akar. Övé volt a 9. legjobb selejtezős időeredmény.

Döntők délután ötkor, szokás szerint. Tartsanak velünk – percről percre!