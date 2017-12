Húsz éremig meg sem áll az úszóválogatott a dániai Eb-n

Apró helyre zsúfolódtak össze Cseh Lászlóék a ferihegyi reptér 2B termináljában vasárnap reggel. Nehezen indultak be az interjúk, a hozzájuk kihívott sajtóhad ugyanis nagyon várt Hosszú Katinkára.

– Igen, velünk jön – egyértelműsítette Batházi Tamás úszószövetségi főtitkár a koppenhágai rövid pályás Eb-re induláskor. A délelőtt 10-re hirdetett gyülekezőről majd egy órát késő Iron Lady betegeskedő férje nélkül, de edzőpartnere, Dudás Dániel és az Iron kettes számú úszója, Földházi Dávid társaságában érkezett.

– A Magyar Nemzetnek? Sajnálom, de nem. Tényleg sajnálom – hárította el határozott udvariassággal interjúkérésünket. Mivel nem indokolta meg, így emlékeink után nyúltunk, mi lehet az oka a visszautasításnak: ismert, lapunk is beszámolt a bajai Halászlé-kupán a közelmúltban történt Tusup-őrjöngésről (mutogatva, szitkozódva üvöltözött a versenyigazgatóval, a felesége nevelőedzőjével, Pass Ferenccel egy az Iron-váltó által elrontott rajt után).

Hétfőn aztán kiderült a valódi ok: a háromszoros olimpiai bajnok sajtósa tudatta, a Sportsorsok interjúkönyvből szemléztük Kiss László Shane Tusupot kárhoztató szavait, ez bántotta Katinkát.

A sajtós egyébként azzal nyugtat: az úszó elutasítása nem örökre szól.

Enélkül is jár a felület Hosszú Katinkának, a két évvel ezelőtti rövid pályás Eb-n a magyar éremtermés (11-3-1) többségét ő szüretelte (6-1-0). Mivel azonban nem egyszemélyes a csapat, az évzáró esemény előtt Sós Csaba úszókapitány várakozásaira is kíváncsiak voltunk.

– A felnőtteknek a legjobbjukat kell úszniuk – fogalmazott lapunknak. Az éremreményekről azt mondta, Verrasztó Dávid, Milák Kristóf és Késely Ajna nélkül is el tud képzelni nyolc-tíz aranyat, összesen húsz érmet. Ezek javát persze megint Hosszú hozza. Sós szerint mindhárom hát- és vegyesszám aranyesélyese, s három olyan szám is lehet, amelyben versenyzőink egymást verik majd az éremért hajtva (férfiak: 200 pillangó, 400 vegyes; nők: 200 pillangó).

Cseh László szerdán napra pontosan tizenöt évvel első felnőtt világversenyes érme után ugrik először a Royal Arena versenymedencéjébe. Azokat a számokat vállalta, amelyekben dobogóesélyes (100, 200 pillangó), és bár játszik a „mi lett volna, ha” gondolattal, s látja a 100, 200 vegyes időeredményeit, ő évekkel ezelőtt szakított a vegyesúszással, így nem kesereg. Egy korábbi ígéretét azért felhánytorgattuk, e szerint a 2020-as, hazai Eb-ig úszna. Most így látja: – Jó lenne, de ebben a korban én már csak évről évre tervezek – igaz, ő a doyen, 32 éves, már Eb-cím-védésére sem vesz mérget (100, 200 pille).

Kapás Boglárka viszont felszállóágban van. A népszerű úszó tűkön ül, hogy 400 és 800 gyors mellett 200 pillangón és 400 vegyesen is vízbe ugorhasson. – Színesítettük az edzéseket, nagyon élveztem, van is hová fejlődni – mondta lapunknak szerényen; az Európa-ranglistán a fenti számokban 5., illetve 4. – Mindent kiadok magamból – ígérte azok után, hogy nevetve ismerte el, nem a nyári úszó-vb-n, hanem most van csúcsformában idén. Egy ország drukkol neki és szerelmének, Telegdy Ádámnak is, aki Sós szerint titkos esélyes 200 háton.

A mókamester Kozma Dominik lapunktól tudta meg, hogy 200 gyorson ranglistavezető, de ez nem is nagyon érdekli. – Érmekért, döntős helyezésekért megyünk, a váltókat is be fogjuk húzni.

Egy-két szó még az Ironról: Dudás Dániel, Hosszú Katinka edzőpartnere bír a legrosszabb ranglistás helyezésekkel a felnőtt utazók közt, ezért rákérdezünk Sós Csabánál, Hosszú keze van-e az ő utaztatásában. A kapitány viccel kezdte, de határozott volt: – Katinka hiába kérne, hogy a nagymamáját vigyük el, nem tenném meg… Dudásnak helye van itt.

Kapcsolódó hír a 24.hu információja: a kormány asztalán van a budai új Iron-úszóakadémia terve. Ez közpénzből valósulna meg az egykori csillebérci úttörőtábor helyén. A beruházás várható értéke a telekvásárlással együtt megközelítheti akár a tízmilliárd forintot is, ebből a lap hétmilliárdra teszi magát a létesítményberuházást.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.12.12.