Huszonkét év után újra az elit kapujában a magyar Davis-kupa-csapat

1995 szeptemberében harcolta ki utoljára a magyar Davis-kupa-csapat a világcsoportba jutást. Pedig huszonkét éve a jelenleginél nehezebb ellenfél érkezett Budapestre. Az ausztráloknál olyan világsztárok játszottak, mint a négyszeres Grand Slam-győztes Patrick Rafter, a párosok világát évekig uraló Mark Woodforde, Todd Woodbridge duó, valamint Mark Philippoussis. A Noszály, Krocskó, Markovits, Köves négyes azonban végül háromnapos küzdelem után 3-2-vel jutott az elitbe.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Az akkor párosban pályára lépő Köves Gábor 2017-ben már szövetségi kapitányként érhet el hasonló sikert. Ám ahogy akkor, úgy most is óriási bravúr lenne a továbbjutás – ezúttal az oroszok ellen. Három játékosuk (Karen Kacsanov, Andrej Rubljov és Danyiil Medvegyev) is a legjobb száz teniszező között van, míg hazai oldalon Fucsovics Márton (117.), illetve Balázs Attila (167.) közelíti meg egyáltalán ezt a szintet.

Azért – ahogy azt Köves a hét eleji sajtótájékoztatón jelezte – a Szlovákia elleni siker jó példa arra, miként lehet az esélyesebbet legyőzni. – Van önbizalma a fiúknak, ez nagyon fontos – mondta.

A Davis-kupa különleges jellemzője, hogy mindig a hazai környezetben játszó félnek van joga a borítás megválasztásához. A Kopaszi-gáton felépített ministadion salakos pályája előnyt jelenthet az inkább kemény talajt kedvelő orosz teniszezőkkel szemben. Továbbá Köves Gábor a Magyar Nemzetnek azt is hangsúlyozta, az ellenfél játékosainak jóval kevesebb a rutinja, márpedig ebben a sorozatban ez rendkívül sokat számít.

– Fucsovics Mártonnak és Balázs Attilának több ilyen meccs van a lábában, és a hosszú, három nyert szettig tartó mérkőzések nagy csatákat ígérnek. A nagy nyomás nem rajtunk van, annak ellenére sem, hogy itthon játszunk – emelte ki.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.15.