Idén 127 félmaraton lesz még itthon, lássuk a kínálatot!

A legtürelmetlenebb amatőr futók idén már rég elkezdték az edzéseket, a legkeményebbek pedig tavaly a bejglimámor mellett sem hagyták abba. Közülük 4602-en a Kincsem Parkban is ott voltak a Budapest Sportiroda (BSI) Zúzmara fantázianevű futófesztiválján – figyelemre méltó: másfélszer annyian, mint egy évvel ezelőtt –, 2178-an pedig már egy félmaratonon is túl vannak 2018-ban.

Akad, aki szerint télen futóversenyezni olyasmi, mint egy iskolásnak a nyári szünetben magolni – és akkor mit lehet mondani az 500 résztvevős ráckevei Kis-Duna-maraton idei legjobbjaira, akik a múlt hét végén a marcona idő ellenére 10 és 42 kilométeren is pályacsúcsot javítottak (38 perc, illetve 2 óra 54 perc alatti célba érés)? Ezen a héten viszont becsengetnek, bár nyilván elsősorban a „stréberebbeknek” szól a 11. Spuri Balaton és Félbalaton Szupermaraton csütörtöktől vasárnapig. A tókerülés a hagyományoknak megfelelően Siófokról indul, a szakaszhatárok pedig Fonyód, Szigliget és Balatonfüred.

Két házaspár idén – hosszú-hosszú évek „futogatása” után – felbujtotta egymást egy Balaton-körre, így most egymásért küzdve fognak futni.

– Decemberben dobta be egy barátnőm férje, hogy mi lenne, ha körbefutnánk buliból a Balatont, legalább lenne időnk dumálni. Négy nap – fogalmazott lapunknak az egyik amatőr futó, Anita. Neki körülbelül két éve az említett barátnő, a rutinos, jelentősebb sportolómúltú Zsófia készíti az edzéstervet, december óta pedig Anita férjének, Jánosnak is. Hogy tovább bonyolítsuk, Zsófiának korábban „csak” edzője, ma már férje Benedek, a kvartett negyedik tagja… – János született tehetség, csak nincsenek meg az alapjai, olyan, mint egy autó, amely csak „hármasból” tud indulni, de azt sokáig bírja – dicséri férjét, mostani versenyzőtársát Anita, aki külön örül annak, hogy most rá tudták venni Jánost erre, őt ugyanis nem hozza lázba a versenyzés, tavaly is „magának futott” 1300 kilométert.

Az „ötven pluszos” Anita amúgy 2014 óta fut kedvtelésből. Monspart Sarolta tájfutó-világbajnok ajánlásai alapján kezdte

(„Féléves edzésterv kezdőknek öt kilométer lefutására”), és bár az első alkalommal tíz méter után úgy érezte, „mindjárt meghal”, ma kétórás félmaratont tud.

Külön motiválja, hogy legyen „valami más is” három tini gyereke mellett, akiknek szintén hasznos lehet, ha édesanyjukra emiatt (is) fel tudnak nézni. És egyáltalán nem lényegtelen, hogy a férjével közösen is végzett sporttevékenységgel megvált harminc felesleges kilótól.

Jogosan büszke rá: – Azt mondják, céltudatosabb, határozottabb, nyitottabb is lettem.

Most a Balatonnál nem lesz tervezett szintidejük, mind a négyen úgy fognak futni, hogy élvezzék, „nem megy vérre vagy helyezésre”. A négy nap tényleg üdítő tavaszköszöntés lehetne (ha nem jósolnának még most is havazást péntekre…), Benedek adagja 28, Zsófiáé 60, Jánosé és Anitáé 55-55 kilométer körüli lesz, négy napra elszórva.

A balatoni idénynyitóra – de talán már a pénteki betétfutam Keszthely–Szigliget félmaratonra is – késő észbe kapni, de kifejezetten nem az időjárásra értve március után is „jön még kutyára dér”, 127 félmaraton lesz még idén itthon. Április 14–15-én már a 33. Telekom Vivicittá városvédő futást rendezik Budapesten, az apró távoktól 7 és 10 kilométeren át a félmaratonig. Természetesen váltózni akkor is lehet. (Közönséges földi halandónak jelenleg 20 ezer forintért lehet félmaratont futni, de a korábbi BSI-események résztvevői akár több mint 50 százalék kedvezménnyel is számolhatnak. Párban vagy trióban váltózóknak 12 500 forintról indul lefelé a nevezési díj, de csak április 11-ig. Részletek a Futanet.hu oldalon.)

Május hétvégéin a Tisza-tónál, Miskolcon, Pécsett és Szegeden lesz nagyobb szabású futóesemény. Június 2-án lesz a Kékes csúcsfutás, 10-én a pesti K&H maraton- és félmaratonváltó, 16-án a Brutálfutás fantázianevű dagonyázós haddelhadd Nyáregyházán, 30-ára pedig meghirdették már a 36. Balaton-átúszást (Révfülöp–Balatonboglár). A nyári szünetet a 9. velencei tóátúszás zárja augusztus 4-én, hogy aztán szeptember 9-én már mindenki újra Budapesten lehessen a Wizz Air-félmaratonon, illetve annak betétfutamain. A szokásos Spar-maraton hétvégéje október 6–7-re esik idén, a siófoki évadzáró félmaraton pedig november 24–25-én lesz. A Mikulások Szent Miklóst előzve december 2-án bolydítják fel majd Pestet.

Nem a méret a lényeg

Gondolva azokra is, akik adott esetben nem szeretik a túl nagy létszámú versenyeket, vagy ki szeretnének kicsit törni a megszokottból, a Futónaptár.hu kínálatából ajánljuk a Gerecse tavaszi terepfutást vagy a Tóparti Futópartit a Velencei-tó körül (március 31.), a Dunakanyar-félmaratont (április 7.), esetleg a másnapi Balaton-felvidék-terepmaratont, a négytávú Nagyatád-maratont vagy a tatabányai Turul-futást (április 29.), a Borvidék-félmaratont Szekszárdon (május 5.), a Bakony HotRun Talpigsárban zirci versenyt (május 20.), a festői Tihanyi-félmaratont (május 26.), a Pécs-Pogány éjszakai félmaratont (június 23.), a Futó-homok félmaratont (július 7.), a sukorói Szavanna Trailt (augusztus 12.), a Sümeg Trailt (szeptember 8.), a bakonyi Ősfenyves-futást (október 7.), illetve a zalaegerszegi négytávú Decathlon Mountain Man Marathont az év utolsó napján.

Anita manapság pihenőnapokat beiktatva és más testgyakorlatokat is a futás mellé társítva (crossfit) edz, de így is bezsebelt 2500 kilométert 2017-ben. Távlati célja az 1 óra 40 percen belüli félmaraton és a 4 órán belüli maraton,

ami tudatos és rendszeres edzéssel szinte életkortól függetlenül elérhető. Tagja virtuális futókluboknak, mert mint mondja, azok mindig nyitva vannak, akárcsak a futópályák. Persze vallja: igazi barátokra is szert lehet tenni a futásnak köszönhetően – akár a virtuális, akár a való világban –, nem is kevésre.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.20.