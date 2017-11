Így lett az amatőr Fucsovics Mártonból profi

Edzőként kevés felemelőbb érzés lehet annál, mint utat mutatni egy élsportolónak. Sávolt Attila pontosan tudja, mit jelent mindez: amikor 2016 elején megkezdte az edzéseket a jelenkor legjobb magyar férfiteniszezőjével, Fucsovics Mártonnal, tanítványa gödörben volt, a világranglistán a legjobb kétszáz közé sem fért be. Radikális változásokra volt hát szükség.

„Az égvilágon semmi koncepció nem volt a fejében a versenymunkája kapcsán.

Olyannak tűnt, mint aki egyik napról a másikra él, abszolút nem volt profi a gondolkodása, teljesen át kellett formálni”

– húzta alá a tréner. Lapunknak azt is kifejtette, huszonöt-huszonhat évesen már nem mindenki képes kilépni a komfortzónájából, de Fucsovics meghozta ezt az áldozatot a cél érdekében. „Néha egy-két nap, néha egy-két hét alatt, de mindig megértette, min miért kell változtatni” – így Sávolt.

Meghökkentő, amiről az edző beszél, hiszen az akár azt is jelentheti, hogy a sportág legnagyobb hazai ígéretének nem volt olyan mentora, aki profi életmódra tudta volna sarkallni. Persze más oka is lehet a korábbi gyenge eredményeknek. „Elképzelhető, hogy ő nem volt elég következetes, vagy egyszerűen az edzői nem tudták megfogalmazni, hogyan is kellene ezt csinálni” – sorolta a lehetséges magyarázatokat Sávolt Attila. A siker felé vezető egyik első lépcsőfok volt, hogy a sportoló most már tudja, hová akar eljutni, és ehhez milyen munkát kell elvégeznie, illetve hogy mi minek a következménye. És persze hogy ma már a hétköznapjait is ehhez igazítja, nem úgy, mint egykor.

Felmerül a kérdés, nem lett volna-e célszerű sportpszichológussal dolgozni, de a válasz egyértelmű volt. A tréner többször is felvetette a lehetőséget, ám Fucsovics mindannyiszor elzárkózott tőle. Döntésében Sávolt is támogatja. Az edző úgy véli, neki, aki teniszezőként keresztülment a legnehezebb helyzeteken a pályán, meg kell tudnia adni a kellő mentális segítséget.

Fucsovics Mártonnak nem volt egyszerű megszoknia az újfajta edzések ritmusát, intenzitását. Ráadásul mivel ötvenkét hétből huszonhat-huszonnyolcat együtt töltöttek, nem csoda, ha voltak súrlódásaik. Mindezt tetézi, hogy ebben a kapcsolatban úgy kell Sávoltnak betöltenie a főnöki posztot, hogy beosztottjától kapja a fizetését. „Voltak és lesznek is kritikák a részemről. Marci pontosan tudja, hogy teljesen őszinte vagyok vele, nem lesz olyan, hogy valamiért nem mondom el neki a véleményemet. A közös sikereinknek egyebek közt ez az alapja.”

A sportszakmai kihívásokról is mesélt nekünk Sávolt Attila: például tanítványa fonákjáról, amely kifejezetten a gyenge pontja volt jó két éve, manapság viszont már komoly fegyvere. Ezen kívül kisebb változtatásokat kellett csak végrehajtaniuk. „A technikát folyamatosan kell csiszolni, gyakorolni, mert ha az ember csak egy-két hetet is kihagy, szétesik a dolog, akár egy-két ütésformáról, akár az adogatásról beszélünk. Ilyen értelemben számunkra ez még mindig inkább technikai sport.”

Fucsovics Márton jelenleg a nyolcvanötödik helyen áll a világranglistán, és idei remek eredményei, Challenger-torna-győzelmei, Grand Slam-főtáblás meccsei nyomán jövőre már három GS-versenyen is főtáblán kezdhet. A felkészülést a jövő évi szezonra egyhetes távol-keleti kikapcsolódása után, decemberben kezdi meg.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.25.