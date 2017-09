Íme, közülük kerülhet ki Bienerth Gusztáv utóda!

Szeptember 24-én az utóbbi időszak egyik legfontosabb tanácskozása veszi kezdetét a Magyar Úszó Szövetségben. A MÚSZ erre a napra írt ki közgyűlést, amelyen új elnököt kell választani, miután a szeptember 1-jei, hangos vitákkal szabdalt közgyűlésen a tagság eltávolította posztjáról Bienerth Gusztáv elnököt. Ez az egyik poszt tehát, melyet be kell tölteni, és gyakorlatilag újra kell építeni az elnökséget is, mely az utóbbi hónapok marakodásai során nullafősre csökkent, és így természetesen döntésképtelenné vált. Emellett Sós Csaba szakmai alelnök is bejelentette lemondását, de ő 24-ig még posztján marad.

Lapunk belső körökből úgy értesült, hogy összesen öt jelölt indul az elnöki posztért: Wladár Sándor, Czene Attila, Hornyák Viktor, Tóth István és Horváth Gergely Domonkos.

Sós Csaba, aki egyben az úszók szövetségi kapitánya is, lapunknak adott korábbi interjújában egyébként Wladár Sándort és Czene Attilát nevezte meg két lehetséges elnökjelöltként. Wladár tagja volt a korábbi elnökségnek, a legvégsőkig kitartott, végül ő is távozott. 2001 óta a Jövő SC klub ügyvezetője, egyelőre úgy tűnik, hogy a végletekig megosztott úszótársadalmon belül a lehetséges vezetők közül őt éri a legkevesebb kritika. Korábbi televíziós interjújában, majd pénteken a Kossuth Rádióban is megerősítette, hogy vállalná a feladatot, ha rábíznák. Nyilatkozott róla, tehát tisztában van vele, hogy Hosszú Katinkáék nélkül nincs esélye, így szüksége van az Iron Aquatics támogatására, persze ez a többi jelöltről ugyanúgy elmondható. Gyárfás Tamás távozása a bizonyíték rá, hogy a háromszoros riói bajnok szava a legfontosabb kérdésekben milyen súllyal bír.

Rajta kívül több jelölt neve is felmerült, de a pénteki határidőig csak róla derült ki nyilvánosan, hogy indul. Akadt klub, mely Gyárfást, Bienerth Gusztáv elődjét jelölte, de az ellentmondásos megítélésű egykori sportvezető gyorsan jelezte, nem vállalja a megbízatást. Rajta kívül Sárdi Ákos is kapott jelölést, de a székesfehérvári tréner úgyszintén lemondott a lehetőségről.

Czene Attila, Atlanta olimpiai bajnoka sportért felelős államtitkár volt 2010 és 2012 között, majd a szabadidősport szövetség elnöke lett, ami valljuk be, a korábbi pályáját nézve nem a legfelelősebb poszt. Mivel jó kapcsolatokkal rendelkezik kormányzati szinten, ezen a téren nyerhet vele a MÚSZ, más kérdés, hogy – jelenleg – másodvonalbeli politikusként mekkora a támogatottsága a tagság soraiban.

Hornyák Viktor és Tóth István régóta ellenzéki alakja a magyar úszósportnak. Előbbi a debreceni úszás központi alakja, Gyárfással szemben sikertelenül indult, nem tudta maga mellé állítani a közgyűlést, 2015-ben például egyetlen szavazatot sem kapott. Verbális pofonokat azonban osztott, Gyárfás Tamás elnöki munkájának ostorozása mellett Turi György mesteredzőt például egy ízben az utcán szidalmazta fennhangon annak jelenlétében, Turi felháborodott, ahogy a teljes akkori úszóvezetés. 2012-ben az uszodából vezették ki a rendőrök Debrecenben, mert nem az arra kijelölt helyről videózta versenyző lányát, és nem volt hajlandó távozni. Információink szerint évek munkája alatt létrehozott egy úgynevezett sportági menedzsmenti rendszert, mely minden versenyeredményt tartalmaz versenyszámokra lebontva, így évekre vissza lehet követni egy-egy úszó teljesítményét. A szövetség számára felkínálta a használatát, de egyelőre nincs róla megállapodás.

Tóth István is ismert bírálója az elmúlt évek úszóvezetésének. A szentendrei úszó egyesület elnöke már Gyárfás Tamás egyes intézkedéseivel sem értett egyet, Bienerth Gusztávval egyenesen email-háborúba keveredett. Időről időre szeretett volna betekinteni a szövetség gazdálkodásába, de különböző indokokkal erre nem volt módja. Kritizálta továbbá a támogatási rendszert, szerinte Bienerth alapszabály-ellenes módon nevezett ki igazgatókat, de úgy tudjuk, Sós Csaba egyes intézkedéseit sem nézte jó szemmel. Ő teljes váltást szeretne, vagyis a korábbi elnökségből nem szívesen látna viszont régi embereket.

Horváth Gergely Domonkosnak Bienerthez hasonlóan nem sok köze van az úszáshoz, Wikipédia-oldala szerint mérnök-közgazdász a végzettsége. A bankszektorban dolgozott, majd a második Fidesz-kormány elején kinevezték a nemzeti vagyonkezelő élére. Ezt követően a Magyar Posta elnöke volt. Sportos szerepvállalása azért akad: a kosárlabda-szövetség elnökségi tagja volt, az MKOSZ honlapján ma már nem szerepel a neve.